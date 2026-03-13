Відео
Головна arrow Відео arrow Зеленський їде на зустріч з Макроном у Парижі — ефір Ранок.LIVE arrow
Зеленський їде на зустріч з Макроном у Парижі — ефір Ранок.LIVE

Зеленський їде на зустріч з Макроном у Парижі — ефір Ранок.LIVE

13 березня 2026 р. 08:00

Президент України Володимир Зеленський 13 березня прибуде до Парижа на зустріч із французьким колегою Еммануелем Макроном. Очікується, що під час переговорів у Єлисейському палаці лідери обговорять посилення тиску на економіку РФ, зокрема розробку механізмів протидії тіньовому флоту, за допомогою якого Росія обходить міжнародні санкції на експорт нафти. 

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE 13 березня. 

Теми ефіру

Сьогодні в ефірі експерти обговорять наступні теми:

  • Українські війська просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка, — ISW;
  • Підготовка українців до спротиву має розпочинатися ще з підліткового віку, — Жорін;
  • Третій армійський корпус має найнижчий рівень СЗЧ та найвищу кількість повернень бійців після поранень, — Жорін;
  • Армія рф націлилась на захоплення нових сіл на Сумщині, — Братчук;
  • Звільнена майже вся Дніпропетровщина, — Генштаб;
  • Українські виробники провели демонстрацію дрона-перехоплювача іранських "шахедів";
  • Перші "шахеди" проти України запускали іранські оператори, які навчали росіян під час війни, — Зеленський;
  • Відкрито провадження щодо дій співзасновника monobank та розпочато перевірку обставин можливого порушення законодавства щодо захисту персональних даних і банківської таємниці, — Лубінець;
  • Іран погрожує влаштувати "нафтове пекло" на Близькому Сході у відповідь на атаки США;
  • Україна обговорює транспортування американського скрапленого газу через Румунію, — Зеленський;
  • 100 гривень за літр може сягнути ціна на пальне, якщо війна на Близькому Сході триватиме далі, — Кущ;
  • Реформа цивільного законодавства: Стефанчук заявив, що обговорює з депутатами проблемні питання рекодифікації цивільного законодавства.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Віталій П'ясецький — головний сержант 93ї ОМБр "Стохід";
  • Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії, підполковник;
  • Олександр Краєв — експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма";
  • Олександр Павліченко — виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини;
  • Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;
  • Геннадій Рябцев — експерт з питань енергетики;
  • Богдан Попов — експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна";
  • Олександр Савченко — економіст, фінансист;
  • Тетяна Козаченко — адвокат, громадський діяч, керівник департаменту з питань люстрації Міністерства юстиціі 2014-2016 рр.

Нагадаємо, 12 березня Зеленський прибув до Бухаресту з офіційним візитом. Він зустрівся з з румунським лідером  та обговорив питання безпеки і підтримки України.

Також президент відвідав центр з підготовки пілотів F-16 в Румунії. Саме там українці готуються керувати винищувачами. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Text

Як роботодавцю адаптуватися до зумерів

Як роботодавцю адаптуватися до зумерів

Text

Як роботодавцю адаптуватися до зумерів

