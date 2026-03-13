США видали тимчасову ліцензію, що дозволяє купувати російську сиру нафту та нафтопродукти, завантажені на судна до 12 березня. Трейдери і нафтопереробні компанії мають місяць, щоб укласти угоди з такими вантажами.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Гості ефірі День.LIVE

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень",

Ірина Мудра — заступник керівника Офісу Президента України,

Анатолій Кінах — президент Українського союзу промисловців і підприємців, прем'єр-міністр України 2001-2002рр,

Петро Олещук — політолог,

Юрій Романюк — голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО",

Юрій Костенко — народний депутат України п'яти скликань ВРУ, другий міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки,

Олексій Леонов — народний депутат від "Слуги народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп натякнув на скасування санкцій щодо російської нафти. За його словами, таке рішення ухвалили заради зниження цін, які значно "підскочили" останніми днями.

Водночас Еммануель Макрон чітко дав зрозуміти, що виступає проти цього. За його словами, блокада Ормузької протоки жодним чином не виправдовує скасування санкцій проти Росії.