Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow США офіційно дозволили закуповувати нафту з РФ — ефір День.LIVE arrow
США офіційно дозволили закуповувати нафту з РФ — ефір День.LIVE

США офіційно дозволили закуповувати нафту з РФ — ефір День.LIVE

13 березня 2026 р. 13:19

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:19 США офіційно дозволили закуповувати нафту з РФ — ефір День.LIVE

Text

13:00 Зеленський прибув на зустріч з Макроном — прямий ефір

Text

08:00 Зеленський їде на зустріч з Макроном у Парижі — ефір Ранок.LIVE

12 березня 2026
Text

18:00 Київ направив три експертні групи на Близький Схід — Вечір.LIVE

Text

15:32 Зеленський зробив важливу заяву у Бухаресті — прямий ефір

Text

13:47 Зеленський на церемонії зустрічі з президентом Румунії — наживо

Text

13:10 Зеленський прибув до Румунії з важливими завданнями — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський закликав Трампа тиснути на Путіна — ефір Ранок.LIVE

11 березня 2026
Text

19:17 План стійкості столиці чи чергова схема Кличка — "Київський час"

Text

18:02 Зеленський виступить на саміті лідерів ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:19 США офіційно дозволили закуповувати нафту з РФ — ефір День.LIVE

Text

13:00 Зеленський прибув на зустріч з Макроном — прямий ефір

Text

08:00 Зеленський їде на зустріч з Макроном у Парижі — ефір Ранок.LIVE

12 березня 2026
Text

18:00 Київ направив три експертні групи на Близький Схід — Вечір.LIVE

Text

15:32 Зеленський зробив важливу заяву у Бухаресті — прямий ефір

США видали тимчасову ліцензію, що дозволяє купувати російську сиру нафту та нафтопродукти, завантажені на судна до 12 березня. Трейдери і нафтопереробні компанії мають місяць, щоб укласти угоди з такими вантажами.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE

Гості ефірі День.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень",
  • Ірина Мудра — заступник керівника Офісу Президента України,
  • Анатолій Кінах — президент Українського союзу промисловців і підприємців, прем'єр-міністр України 2001-2002рр,
  • Петро Олещук — політолог,
  • Юрій Романюк — голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО",
  • Юрій Костенко — народний депутат України п'яти скликань ВРУ, другий міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки,
  • Олексій  Леонов — народний депутат від "Слуги народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп натякнув на скасування санкцій щодо російської нафти. За його словами, таке рішення ухвалили заради зниження цін, які значно "підскочили" останніми днями.

Водночас Еммануель Макрон чітко дав зрозуміти, що виступає проти цього. За його словами, блокада Ормузької протоки жодним чином не виправдовує скасування санкцій проти Росії.  

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:53 Росіяни вдарили по рейсовому автобусу на Харківщині

13:50 Штраф на кордоні гарантований — що треба знати про вивезення готівки

13:40 Свириденко повідомила, як держава компенсує людям здорожчання палива

13:35 У "Київавтодорі" проводять обшуки через привласнення держкоштів

Text

13:19 США офіційно дозволили закуповувати нафту з РФ — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Як роботодавцю адаптуватися до зумерів

Як роботодавцю адаптуватися до зумерів

13:13 Шмигаль сказав, скільки потужності вдалося відновити енергетикам

13:12 На Одещині застілля закінчилося вбивством

13:00 Міжнародна допомога у березні — хто отримає до 4 000 доларів

Text

13:00 Зеленський прибув на зустріч з Макроном — прямий ефір

13:53 Росіяни вдарили по рейсовому автобусу на Харківщині

13:50 Штраф на кордоні гарантований — що треба знати про вивезення готівки

13:40 Свириденко повідомила, як держава компенсує людям здорожчання палива

13:35 У "Київавтодорі" проводять обшуки через привласнення держкоштів

Як роботодавцю адаптуватися до зумерів

Як роботодавцю адаптуватися до зумерів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:13 Шмигаль сказав, скільки потужності вдалося відновити енергетикам

13:12 На Одещині застілля закінчилося вбивством

13:00 Міжнародна допомога у березні — хто отримає до 4 000 доларів

12:56 Проїзд у деяких маршрутках Києва дорожчає — на яких рейсах братимуть більше

12:53 Синоптик Діденко оголосила штормове попередження на завтра

06:33 Вірусні захворювання в Одесі — що потрібно знати сьогодні

12 березня

06:33 Слідом за паливом зростають і ціни на одеських ринках

11 березня

06:33 Реакція одеситів на підвищення цін на пальне

9 березня

18:46 Що одесити знають про Тараса Шевченка сьогодні

7 березня

06:33 Вартість квітів в Одесі напередодні 8 березня — як змінилися ціни

6 березня

06:33 Чи відзначатимуть одесити 8 березня — які очікування

5 березня

06:33 Вартість продуктів в Одесі зростає — ціни на ринку

3 березня

22:29 Українські дрони майбутнього — завоювання світового ринку

2 березня

22:29 Чого одесити очікують від весни цього року — побажання та надії

28 лютого

06:33 Оновлена ​​Одеса — щоб городяни змінили у своєму місті

Text

13:19 США офіційно дозволили закуповувати нафту з РФ — ефір День.LIVE

Text

13:00 Зеленський прибув на зустріч з Макроном — прямий ефір

Text

08:00 Зеленський їде на зустріч з Макроном у Парижі — ефір Ранок.LIVE

12 березня
Text

18:00 Київ направив три експертні групи на Близький Схід — Вечір.LIVE

Text

15:32 Зеленський зробив важливу заяву у Бухаресті — прямий ефір

Відео по темі

Всі відео
Зеленський прибув на зустріч з Макроном — прямий ефір

Зеленський прибув на зустріч з Макроном — прямий ефір

13 березня 2026 р. 13:00
Зеленський їде на зустріч з Макроном у Парижі — ефір Ранок.LIVE

Зеленський їде на зустріч з Макроном у Парижі — ефір Ранок.LIVE

13 березня 2026 р. 08:00
Київ направив три експертні групи на Близький Схід — Вечір.LIVE

Київ направив три експертні групи на Близький Схід — Вечір.LIVE

12 березня 2026 р. 18:00
Зеленський зробив важливу заяву у Бухаресті — прямий ефір

Зеленський зробив важливу заяву у Бухаресті — прямий ефір

12 березня 2026 р. 15:32
Зеленський на церемонії зустрічі з президентом Румунії — наживо

Зеленський на церемонії зустрічі з президентом Румунії — наживо

12 березня 2026 р. 13:47
Зеленський прибув до Румунії з важливими завданнями — ефір День.LIVE

Зеленський прибув до Румунії з важливими завданнями — ефір День.LIVE

12 березня 2026 р. 13:10
Зеленський закликав Трампа тиснути на Путіна — ефір Ранок.LIVE

Зеленський закликав Трампа тиснути на Путіна — ефір Ранок.LIVE

12 березня 2026 р. 08:00
План стійкості столиці чи чергова схема Кличка — "Київський час"

План стійкості столиці чи чергова схема Кличка — "Київський час"

11 березня 2026 р. 19:17

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації