Президент Володимир Зеленський заявив, що понад десять держав звернулися до України по допомогу у протидії ударним дронам типу "Шахед". Йдеться про підтримку у створенні ефективних систем захисту від таких атак. За словами глави держави, український досвід боротьби з дронами-камікадзе став важливим для партнерів, які також прагнуть посилити власні системи протиповітряної оборони.

Допомога України країнам Близького Сходу

Україна вже направила три експертні групи до країн Близького Сходу, щоб допомогти партнерам посилити протиповітряну оборону та протидію ударним дронам. У разі потреби Київ готовий відправити до регіону додаткових фахівців.

Раніше Володимир Зеленський наголошував, що Київ пропонує США та іншим союзникам не формальне партнерство, а конкретні рішення у сфері ППО та боротьби з дронами, які були випробувані під час війни.

Також Україна обговорює можливість обміну допомогою на отримання додаткових ракет для систем протиповітряної оборони, зокрема для комплексів Patriot, які залишаються критично важливими для захисту українського повітряного простору.