Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

28 січня 2026 р. 17:46

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду, яка стосувалася поточної ситуації енергетиці у Харкові, Чернігові, Запоріжжі та в Сумській області внаслідок російських атак. Також він анонсував відповідь на удар російської РСЗВ по житловому району Запоріжжя.

Про це та не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE.

Хто в гостях в ефірі Вечір.LIVE

Обговорювати актуальні події України та світу будуть наступні експерти: 

  • журналіст ( Ізраїль) Сергій Ауслендер;
  • депутат Київської міської ради, "Голос", військовослужбовець ЗСУ Вадим Васильчук;
  • депутатка Київської міської ради, "Європейська Солідарність" (Перша заступниця голови комісії КМР з питань місцевого самоврядування та зовнішніх зв'язків) Дінара Габібулаєва;
  • депутат Київради, "Батьківщина", доктор юридичних наук Віталій Нестор;
  • експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008) Віктор Глеба;
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • керівниця відділу стратегічних ініціатив UAnimals Ольга Мацько.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський під час щоденного селектора обсудив відновлювальні роботи в Україні.  Він заявив, що Києву бракує оперативності в рішеннях на рівні міста.

Раніше ми також інформували, що Володимир Зеленський повідомив про активну роботу над підготовкою угоди із США. Вже окреслені питання, які потребують додаткового опрацювання в межах майбутнього документа.

