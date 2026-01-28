Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду, яка стосувалася поточної ситуації енергетиці у Харкові, Чернігові, Запоріжжі та в Сумській області внаслідок російських атак. Також він анонсував відповідь на удар російської РСЗВ по житловому району Запоріжжя.
Про це та не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE.
Хто в гостях в ефірі Вечір.LIVE
Обговорювати актуальні події України та світу будуть наступні експерти:
- журналіст ( Ізраїль) Сергій Ауслендер;
- депутат Київської міської ради, "Голос", військовослужбовець ЗСУ Вадим Васильчук;
- депутатка Київської міської ради, "Європейська Солідарність" (Перша заступниця голови комісії КМР з питань місцевого самоврядування та зовнішніх зв'язків) Дінара Габібулаєва;
- депутат Київради, "Батьківщина", доктор юридичних наук Віталій Нестор;
- експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008) Віктор Глеба;
- голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
- керівниця відділу стратегічних ініціатив UAnimals Ольга Мацько.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський під час щоденного селектора обсудив відновлювальні роботи в Україні. Він заявив, що Києву бракує оперативності в рішеннях на рівні міста.
Раніше ми також інформували, що Володимир Зеленський повідомив про активну роботу над підготовкою угоди із США. Вже окреслені питання, які потребують додаткового опрацювання в межах майбутнього документа.