Зеленський і Макрон розпочали переговори про мир — ефір День.LIVE

Переговори між українською та американською делегаціями в Маямі завершилися обговоренням військової підтримки, мирного плану і позицій Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо завершення війни. Учасники мирних перемовин назвали зустріч продуктивною, хоча такою, що потребує подальшої роботи. Ситуацію загострило те, що Президент України Володимир Зеленський все ще визначається з новим керівником Офісу Президента на тлі корупційного скандалу.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у понеділок, 1 грудня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Іван Заєць — народний депутат України 1–4 та 6 скликань;

Світлана Осауленко — депутат Одеської міської ради;

Руслан Рохов — політтехнолог;

Антон Лавринюк — командир 214 окремого штурмового батальйону;

Віталій Кім — начальник Миколаївської обласної військової адміністрації;

Олексій Гетьман — військовий оглядач, учасник російсько-української війни;

Роман Єдельєв — юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка;

Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України.

Нагадаємо, що Зеленський заявив про отримання доповіді Умєрова щодо переговорів у Маямі, де обговорювали американський мирний план..

Раніше ми також інформували, що у межах цих перемовин США розглядають варіант домовленостей із Москвою, який може фактично позбавити Україну перспективи вступу до НАТО.