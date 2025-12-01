Відео
Зеленський і Макрон розпочали переговори про мир — ефір День.LIVE

Зеленський і Макрон розпочали переговори про мир — ефір День.LIVE

01 грудня 2025 р. 13:13

13:13 Зеленський і Макрон розпочали переговори про мир — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський анонсував важливі дні — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2025
21:06 Корупція та збільшення зарплат — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

18:24 США готують пропозицію Україні щодо території — ефір Вечір.LIVE

13:02 США передали "мирний план" Кремлю — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський назвав завдання України для миру — ефір Ранок.LIVE

27 листопада 2025
18:09 Україна та Британія підписали угоду про дрони — ефір Вечір.LIVE

13:10 США висунули Україні умови щодо мирної угоди — ефір День.LIVE

08:00 ЄС ухвалив нову оборонну програму для України — ефір Ранок.LIVE

26 листопада 2025
19:00 Бюджет Києва на паузі і блекаути — ефір Київський час

Переговори між українською та американською делегаціями в Маямі завершилися обговоренням військової підтримки, мирного плану і позицій Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо завершення війни. Учасники мирних перемовин назвали зустріч продуктивною, хоча такою, що потребує подальшої роботи. Ситуацію загострило те, що Президент України Володимир Зеленський все ще визначається з новим керівником Офісу Президента на тлі корупційного скандалу.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у понеділок, 1 грудня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Іван Заєць — народний депутат України 1–4 та 6 скликань;
  • Світлана Осауленко — депутат Одеської міської ради;
  • Руслан Рохов — політтехнолог;
  • Антон Лавринюк — командир 214 окремого штурмового батальйону;
  • Віталій Кім — начальник Миколаївської обласної військової адміністрації;
  • Олексій Гетьман — військовий оглядач, учасник російсько-української війни;
  • Роман Єдельєв — юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка;
  • Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України.

Нагадаємо, що Зеленський заявив про отримання доповіді Умєрова щодо переговорів у Маямі, де обговорювали американський мирний план..

Раніше ми також інформували, що у межах цих перемовин США розглядають варіант домовленостей із Москвою, який може фактично позбавити Україну перспективи вступу до НАТО.

