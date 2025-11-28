США передали "мирний план" Кремлю — ефір День.LIVE

США передали Росії параметри мирного плану, узгоджені з Україною в Женеві. У Кремлі заявили, що не хочуть вести такі обговорення в публічному форматі.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 28 листопада.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук,

Ігор Попов — політолог,

Ахтем Чийгоз — заступник голови Меджлісу, народний депутат від "Європейської солідарності",

Ярослав Захарченко — прокурор столичної прокуратури 2014-2025 рр.,

Олександр Хмирнов — підприємець,

Олександр Левченко — дипломат,

Віктор Трегубов — начальник управління комунікацій,

Сергій Рубан — директор Департаменту соціальної політики.

Нагадаємо, раніше РФ отримала від США мирний план, узгоджений з Україною в Женеві. Пункти угоди обговорять у Москві наступного тижня.

Водночас Андрій Єрмак заявляв, що Україна не відмовиться від територій в обмін на мир. На наступному етапі переговорів проведуть червону лінію щодо територіального питання.