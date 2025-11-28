Відео
Головна arrow Відео arrow США передали "мирний план" Кремлю — ефір День.LIVE arrow
США передали "мирний план" Кремлю — ефір День.LIVE

США передали "мирний план" Кремлю — ефір День.LIVE

28 листопада 2025 р. 13:02

13:02 США передали "мирний план" Кремлю — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський назвав завдання України для миру — ефір Ранок.LIVE

27 листопада 2025
Text

18:09 Україна та Британія підписали угоду про дрони — ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 США висунули Україні умови щодо мирної угоди — ефір День.LIVE

Text

08:00 ЄС ухвалив нову оборонну програму для України — ефір Ранок.LIVE

США передали Росії параметри мирного плану, узгоджені з Україною в Женеві. У Кремлі заявили, що не хочуть вести такі обговорення в публічному форматі.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 28 листопада. 

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук,
  • Ігор Попов — політолог,
  • Ахтем Чийгоз — заступник голови Меджлісу, народний депутат від "Європейської солідарності",
  • Ярослав Захарченко — прокурор столичної прокуратури 2014-2025 рр.,
  • Олександр Хмирнов — підприємець,
  • Олександр Левченко — дипломат,
  • Віктор Трегубов — начальник управління комунікацій,
  • Сергій Рубан — директор Департаменту соціальної політики.

Нагадаємо, раніше РФ отримала від США мирний план, узгоджений з Україною в Женеві. Пункти угоди обговорять у Москві наступного тижня. 

Водночас Андрій Єрмак заявляв, що Україна не відмовиться від територій в обмін на мир. На наступному етапі переговорів проведуть червону лінію щодо територіального питання. 

