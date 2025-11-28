США передали "мирний план" Кремлю — ефір День.LIVE

США передали Росії параметри мирного плану, узгоджені з Україною в Женеві. У Кремлі заявили, що не хочуть вести такі обговорення в публічному форматі.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 28 листопада.
Гості ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Олексій Буряченко — кандидат політичних наук,
- Ігор Попов — політолог,
- Ахтем Чийгоз — заступник голови Меджлісу, народний депутат від "Європейської солідарності",
- Ярослав Захарченко — прокурор столичної прокуратури 2014-2025 рр.,
- Олександр Хмирнов — підприємець,
- Олександр Левченко — дипломат,
- Віктор Трегубов — начальник управління комунікацій,
- Сергій Рубан — директор Департаменту соціальної політики.
Нагадаємо, раніше РФ отримала від США мирний план, узгоджений з Україною в Женеві. Пункти угоди обговорять у Москві наступного тижня.
Водночас Андрій Єрмак заявляв, що Україна не відмовиться від територій в обмін на мир. На наступному етапі переговорів проведуть червону лінію щодо територіального питання.