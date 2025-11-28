Відео
Зеленський назвав завдання України для миру — ефір Ранок.LIVE
Зеленський назвав завдання України для миру — ефір Ранок.LIVE

Зеленський назвав завдання України для миру — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2025 р. 08:00

Президент України Володимир Зеленський окреслив стратегічний пріоритет, без виконання якого, будь-які мирні переговори є неможливими. Йдеться про консолідацію зусиль на конкретному напрямку.

Про це та не тільки поговорять в ефірі Ранок.LIVE

Про що ефір

Зазначається, що головним завданням, що стоїть зараз перед країною, він назвав консолідацію зусиль на конкретному напрямку, що дозволить створити надійну основу для подальшого діалогу та гарантуватиме довготривалу безпеку. У заяві глави держави було підкреслено, що саме успіх у цьому питанні стане вирішальним фактором у досягненні справедливого миру. 

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Денис Ярославський — начальник підготовки за кордоном управління штурмових військ ЗСУ,
  • Василь Пехньо — військовий оглядач, журналіст,
  • Іван Шевцов — полковник "Сталевий кордон",
  • Володимир Пузирко — дипломат, юрист-міжнародник,
  • Олександр Шевченко — заступник директора пасажирської компанії "Укрзалізниця",
  • Іван Семиліт — синоптик Українського гідрометеорологічного центру,
  • Сергій Козир — народний депутат від "Слуги народу",
  • Юрій Хандучка — штаб-сержент, артилерист 54-ї ОМБр.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував новий етап переговорів щодо мирної формули. За його словами, зусилля спрямовані на посилення позицій країни як на полі бою, так і на міжнародній арені.

Водночас Андрій Єрмак заявив, що Україна не відмовиться від територій в обмін на мир. На наступних переговорах будуть обговорювати це питання. 

