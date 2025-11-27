Відео
США висунули Україні умови щодо мирної угоди — ефір День.LIVE

США висунули Україні умови щодо мирної угоди — ефір День.LIVE

27 листопада 2025 р. 13:10

Text

Сполучені Штати Америки висунули Україні умову, згідно з якою мирна угода має бути досягнута перед наданням довгострокових гарантій безпеки. Така позиція стала ключовою в пропозиціях, які Вашингтон передав минулого тижня. 

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 27 листопада.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • ексзаступник Генерального прокурора України, заслужений юрист Микола Голомша;
  • головний сержант 54 окремої механізованої бригади ім. Гетьмана Івана Мазепи (54 ОМБр) Максим Бутолін, позивний "Молот";
  • виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов;
  • начальниця відділення комунікацій 117 окрема важка механізована бригада Юлія Степанюк;
  • голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк;
  • енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв;
  • речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Україною та Росією майже готова.

Раніше у Росії зробили заяву щодо можливих поступок під час мирних переговорів.

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

