США висунули Україні умови щодо мирної угоди — ефір День.LIVE

Сполучені Штати Америки висунули Україні умову, згідно з якою мирна угода має бути досягнута перед наданням довгострокових гарантій безпеки. Така позиція стала ключовою в пропозиціях, які Вашингтон передав минулого тижня.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 27 листопада.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

ексзаступник Генерального прокурора України, заслужений юрист Микола Голомша;

головний сержант 54 окремої механізованої бригади ім. Гетьмана Івана Мазепи (54 ОМБр) Максим Бутолін, позивний "Молот";

виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов;

начальниця відділення комунікацій 117 окрема важка механізована бригада Юлія Степанюк;

голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк;

енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв;

речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Україною та Росією майже готова.

Раніше у Росії зробили заяву щодо можливих поступок під час мирних переговорів.