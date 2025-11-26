Відео
Головна arrow Відео arrow Трамп чекає зустріч із Зеленським та Путіним — ефір Ранок.LIVE arrow
Трамп чекає зустріч із Зеленським та Путіним — ефір Ранок.LIVE

Трамп чекає зустріч із Зеленським та Путіним — ефір Ранок.LIVE

26 листопада 2025 р. 08:00

Президент США Дональд Трамп сподівається ну зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Однак це відбудеться лише тоді, коли угода про мир буде остаточною, або на вирішальному етапі.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE 26 листопада.

Про що ефір

Дональд Трамп заявив, що його команда досягла величезного прогресу у справі припинення війни, а початковий план з 28 пунктів доопрацювали за участю України та РФ. Зокрема, Трамп доручив спецпосланцю Стіву Віткоффу зустрітися з Путіним найближчим часом, а міністру армії США Дену Дрісколу — з українською стороною. Після досягнення мирної угоди Трамп сподівається на зустріч із Зеленським та Путіним.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Роман Писаренко — лейтенант, начальник відділення комунікацій 79 бригади ДШВ,
  • Ігор Бураковський — професор, директор Інституту економічних досліджень,
  • В'ячеслав Потапенко — заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень,
  • Олег Стрілка — речник ГУ ДСНС у Сумській області,
  • Богдан Петренко — начальник відділення комунікацій 48 окремої артилерійської бригади,
  • Андрій Миселюк — політолог,
  • Ярослав Божко — політичний консультант,
  • Олексій Їжак — експерт,
  • Юлія Степанюк — начальниця відділення комунікацій 114 ОВМБр.

Нагадаємо, раніше Європа запропонувала свій мирний план для України. Він складається з 24 пунктів і більше враховує інтереси Києва. 

Водночас Bloomberg дізнався, що мирний план США ймовірно, склали помічники Путіна. Про це свідчить розшифровка розмови між помічником Путіна Юрієм Ушаковим та російським посланцем Кирилом Дмитрієвим.

