Трамп чекає зустріч із Зеленським та Путіним — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп сподівається ну зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Однак це відбудеться лише тоді, коли угода про мир буде остаточною, або на вирішальному етапі.

Дональд Трамп заявив, що його команда досягла величезного прогресу у справі припинення війни, а початковий план з 28 пунктів доопрацювали за участю України та РФ. Зокрема, Трамп доручив спецпосланцю Стіву Віткоффу зустрітися з Путіним найближчим часом, а міністру армії США Дену Дрісколу — з українською стороною. Після досягнення мирної угоди Трамп сподівається на зустріч із Зеленським та Путіним.

Нагадаємо, раніше Європа запропонувала свій мирний план для України. Він складається з 24 пунктів і більше враховує інтереси Києва.

Водночас Bloomberg дізнався, що мирний план США ймовірно, склали помічники Путіна. Про це свідчить розшифровка розмови між помічником Путіна Юрієм Ушаковим та російським посланцем Кирилом Дмитрієвим.