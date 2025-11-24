Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Заява України та США після переговорів у Женеві — ефір День.LIVE arrow
Заява України та США після переговорів у Женеві — ефір День.LIVE

Заява України та США після переговорів у Женеві — ефір День.LIVE

24 листопада 2025 р. 13:43

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:43 Заява України та США після переговорів у Женеві — ефір День.LIVE

Text

08:00 Переговори у Женеві та їх перші результати — ефір Ранок.LIVE

23 листопада 2025
Text

12:00 Переговори про закінчення війни у Женеві — пряма трансляція

21 листопада 2025
Text

21:40 Корупційні скандали і блокування Ради — інтерв'ю з Гетьманцевим

Text

21:00 Що не так в Україні з допомогою ВПО — розслідування "Наша справа"

Text

18:06 Зеленський зробив важливу заяву українцям — ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Що передбачає мирний план США для України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна та США детально обговорюють мирний план — ефір Ранок.LIVE

20 листопада 2025
Text

17:59 Зеленський зустрівся з делегацією Пентагону — ефір Вечір.LIVE

Text

17:15 Каллас зробила важливу заяву щодо України — трансляція

Text

13:43 Заява України та США після переговорів у Женеві — ефір День.LIVE

Text

08:00 Переговори у Женеві та їх перші результати — ефір Ранок.LIVE

23 листопада 2025
Text

12:00 Переговори про закінчення війни у Женеві — пряма трансляція

21 листопада 2025
Text

21:40 Корупційні скандали і блокування Ради — інтерв'ю з Гетьманцевим

Text

21:00 Що не так в Україні з допомогою ВПО — розслідування "Наша справа"

США та Україна оприлюднили узгоджену заяву після переговорів у Женеві, підтвердивши, що будь-який майбутній договір має базуватися на безумовній повазі до українського суверенітету. Обидві сторони наголосили, що подальші обговорення американського "мирного плану" триватимуть у конструктивній атмосфері та з дотриманням взаємної поваги.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у понеділок, 24 листопада.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • перший віцепрезидент торгово-промислової палати Михайло Непран;
  • співдиректорка програми "Майбутнє України" Центру геополітики, Кембриджський університет Вікторія Вдовиченко;
  • політолог, керівник департаменту виборчих технологій Гончарук Валерій;
  • виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;
  • речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко;
  • військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;
  • перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський зробив нову заяву щодо "мирного плану" і зазначив, що зараз "критичний момент".

Стало відомо, чи відповідає поточний "мирний план" лідера США Дональда Трампа інтересам України.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:59 Нові правила Національного кешбеку — що змінюється

13:56 Трамп натякнув на можливий прогрес у перемовинах щодо України

Text

13:43 Заява України та США після переговорів у Женеві — ефір День.LIVE

13:43 Ексголова одеської податкової приховав активи — порушено справу

13:34 Ціни на нафту різко змінилися після плану Трампа — що сталося

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:34 Уряд припиняє виплати "Нацкешбеку" — названо дату та причину

13:30 Шахраї будують нові схеми на ідентифікації пенсіонерів — деталі

13:26 Відключення світла — коли очікувати покращення ситуації

13:21 Молдова підвищує мінімалку — яку суму платитимуть

13:00 Зимова тисяча від Укрпошти — де вже можна отримати допомогу

13:59 Нові правила Національного кешбеку — що змінюється

13:56 Трамп натякнув на можливий прогрес у перемовинах щодо України

13:43 Ексголова одеської податкової приховав активи — порушено справу

13:34 Ціни на нафту різко змінилися після плану Трампа — що сталося

13:34 Уряд припиняє виплати "Нацкешбеку" — названо дату та причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:30 Шахраї будують нові схеми на ідентифікації пенсіонерів — деталі

13:26 Відключення світла — коли очікувати покращення ситуації

13:21 Молдова підвищує мінімалку — яку суму платитимуть

13:00 Зимова тисяча від Укрпошти — де вже можна отримати допомогу

12:58 Квартиру, в яку влетів шахед в Одесі, виставили на продаж

12:31 Мирна угода Трампа щодо України — думка одеситів

22 листопада

06:33 Голодомор на Одещині — як знищували села та приховували архіви

21 листопада

22:33 Ціни на продукти взимку 2026 року — які ризики бачать економісти

20 листопада

19:48 Осінні ціни на Новому базарі в Одесі — огляд від овочів до м'яса

06:33 Ціни на продукти знову зростуть — чи готові до цього одесити

19 листопада

22:33 Катування, страх і флешбеки — розповідь полоненого з Херсона

06:33 Курс долара цієї зими — скільки коштуватиме валюта в Україні

18 листопада

22:33 Одеський зоопарк знову у центрі скандалу — стан тварин

06:33 Чи буде хліб у 2026 році — проблеми з озимими на півдні України

15 листопада

19:47 Старт опалювального сезону — чи тепло у квартирах одеситів

Text

13:43 Заява України та США після переговорів у Женеві — ефір День.LIVE

Text

08:00 Переговори у Женеві та їх перші результати — ефір Ранок.LIVE

23 листопада
Text

12:00 Переговори про закінчення війни у Женеві — пряма трансляція

21 листопада
Text

21:40 Корупційні скандали і блокування Ради — інтерв'ю з Гетьманцевим

Text

21:00 Що не так в Україні з допомогою ВПО — розслідування "Наша справа"

Відео по темі

Всі відео
Переговори у Женеві та їх перші результати — ефір Ранок.LIVE

Переговори у Женеві та їх перші результати — ефір Ранок.LIVE

24 листопада 2025 р. 08:00
Переговори про закінчення війни у Женеві — пряма трансляція

Переговори про закінчення війни у Женеві — пряма трансляція

23 листопада 2025 р. 12:00
Корупційні скандали і блокування Ради — інтерв'ю з Гетьманцевим

Корупційні скандали і блокування Ради — інтерв'ю з Гетьманцевим

21 листопада 2025 р. 21:40
Що не так в Україні з допомогою ВПО — розслідування "Наша справа"

Що не так в Україні з допомогою ВПО — розслідування "Наша справа"

21 листопада 2025 р. 21:00
Зеленський зробив важливу заяву українцям — ефір Вечір.LIVE

Зеленський зробив важливу заяву українцям — ефір Вечір.LIVE

21 листопада 2025 р. 18:06
Що передбачає мирний план США для України — ефір День.LIVE

Що передбачає мирний план США для України — ефір День.LIVE

21 листопада 2025 р. 13:09
Україна та США детально обговорюють мирний план — ефір Ранок.LIVE

Україна та США детально обговорюють мирний план — ефір Ранок.LIVE

21 листопада 2025 р. 08:00
Зеленський зустрівся з делегацією Пентагону — ефір Вечір.LIVE

Зеленський зустрівся з делегацією Пентагону — ефір Вечір.LIVE

20 листопада 2025 р. 17:59

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації