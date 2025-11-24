Заява України та США після переговорів у Женеві — ефір День.LIVE

США та Україна оприлюднили узгоджену заяву після переговорів у Женеві, підтвердивши, що будь-який майбутній договір має базуватися на безумовній повазі до українського суверенітету. Обидві сторони наголосили, що подальші обговорення американського "мирного плану" триватимуть у конструктивній атмосфері та з дотриманням взаємної поваги.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у понеділок, 24 листопада.
Гості ефіру День.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- перший віцепрезидент торгово-промислової палати Михайло Непран;
- співдиректорка програми "Майбутнє України" Центру геополітики, Кембриджський університет Вікторія Вдовиченко;
- політолог, керівник департаменту виборчих технологій Гончарук Валерій;
- виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;
- речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко;
- військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;
- перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
Нещодавно Президент України Володимир Зеленський зробив нову заяву щодо "мирного плану" і зазначив, що зараз "критичний момент".
Стало відомо, чи відповідає поточний "мирний план" лідера США Дональда Трампа інтересам України.