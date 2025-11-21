Відео
Україна та США детально обговорюють мирний план — ефір Ранок.LIVE

Україна та США детально обговорюють мирний план — ефір Ранок.LIVE

21 листопада 2025 р. 08:00

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна та США почали спільну роботу над ключовими пунктами "мирного плану", який передали американські партнери. Цей документ має активізувати дипломатичний процес і стати дорожньою картою для завершення війни.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 21 листопада.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • начальник відділення комунікацій 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина" 1 корпусу НГУ "Азов" Максим Бакулін;
  • політолог, віцепрезидент АЦ "Політика" Олег Лісний;
  • народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики  Дмитро Соломчук;
  • депутат Закарпатської обласної ради Роланд Цебер;
  • спеціаліст з комунікацій Razom We Stand Максим Гардус;
  • дипломат, посол України в Хорватіі та Боснії і Герцеговині 2010-2017 роках Олександр Левченко;
  • кандидатка політичних наук, експертка з міжнародних відносин Марія Гелетій;
  • полковник ДСНС у відставці, голова БФ "Перший фонд відновлення України" Роман Пальчиков.

Нагадаємо, що 20 листопада Президент України Володимир Зеленський отримав від США проєкт "мирного плану".

Згодом стало відомо, що США розраховують, що Зеленський підпише новий "мирний план" уже наступного тижня.

Зеленський зустрівся з делегацією Пентагону — ефір Вечір.LIVE

Зеленський зустрівся з делегацією Пентагону — ефір Вечір.LIVE

20 листопада 2025 р. 17:59
Каллас зробила важливу заяву щодо України — трансляція

Каллас зробила важливу заяву щодо України — трансляція

20 листопада 2025 р. 17:15
Україна отримає від Німеччини нові ракети — ефір День.LIVE

Україна отримає від Німеччини нові ракети — ефір День.LIVE

20 листопада 2025 р. 13:17
США передали Україні новий "мирний план" — ефір Ранок.LIVE

США передали Україні новий "мирний план" — ефір Ранок.LIVE

20 листопада 2025 р. 08:00
Куди КМДА витрачає кошти — ефір Київський час

Куди КМДА витрачає кошти — ефір Київський час

19 листопада 2025 р. 19:00
Росіяни масовано обстріляли Тернопіль — ефір Вечір.LIVE

Росіяни масовано обстріляли Тернопіль — ефір Вечір.LIVE

19 листопада 2025 р. 17:50
Переговори Зеленського та Ердогана у Туреччині — прямий ефір

Переговори Зеленського та Ердогана у Туреччині — прямий ефір

19 листопада 2025 р. 17:00
Зеленський проведе перемовини з Ердоганом — ефір День.LIVE

Зеленський проведе перемовини з Ердоганом — ефір День.LIVE

19 листопада 2025 р. 13:07

