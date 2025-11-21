Україна та США детально обговорюють мирний план — ефір Ранок.LIVE

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна та США почали спільну роботу над ключовими пунктами "мирного плану", який передали американські партнери. Цей документ має активізувати дипломатичний процес і стати дорожньою картою для завершення війни.

начальник відділення комунікацій 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина" 1 корпусу НГУ "Азов" Максим Бакулін;

політолог, віцепрезидент АЦ "Політика" Олег Лісний;

народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук;

депутат Закарпатської обласної ради Роланд Цебер;

спеціаліст з комунікацій Razom We Stand Максим Гардус;

дипломат, посол України в Хорватіі та Боснії і Герцеговині 2010-2017 роках Олександр Левченко;

кандидатка політичних наук, експертка з міжнародних відносин Марія Гелетій;

полковник ДСНС у відставці, голова БФ "Перший фонд відновлення України" Роман Пальчиков.

Нагадаємо, що 20 листопада Президент України Володимир Зеленський отримав від США проєкт "мирного плану".

Згодом стало відомо, що США розраховують, що Зеленський підпише новий "мирний план" уже наступного тижня.