Україна
США передали Україні новий "мирний план" — ефір Ранок.LIVE
США передали Україні новий "мирний план" — ефір Ранок.LIVE

США передали Україні новий "мирний план" — ефір Ранок.LIVE

20 листопада 2025 р. 08:00

20 листопада 2025
08:00 США передали Україні новий "мирний план" — ефір Ранок.LIVE

19 листопада 2025
19:00 Куди КМДА витрачає кошти — ефір Київський час

17:50 Росіяни масовано обстріляли Тернопіль — ефір Вечір.LIVE

17:00 Переговори Зеленського та Ердогана у Туреччині — прямий ефір

13:07 Зеленський проведе перемовини з Ердоганом — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський прибув до Туреччини з візитом — ефір Ранок.LIVE

18 листопада 2025
17:46 Іспанія готує масштабну допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

13:17 Зеленський зробив заяву щодо мирних переговорів — ефір День.LIVE

10:48 Зеленський прибув з візитом до Іспанії — пряма трансляція

08:00 CША запровадять нові санкції проти РФ — ефір Ранок.LIVE

Спецпредставник США Стів Віткофф передав Україні секретний документ, який медіа називають "планом Трампа", для обговорення із Секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Однак Київ рішуче відхилив пропозицію через неприйнятні умови щодо територіальних поступок.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Ранок.LIVE.

Про що ефір

США запропонували нову "мирну угоду" для України. За інформацією ЗМІ, документ передбачав передачу Росії повного контролю над Донеччиною та Луганщиною, а також визнання США та їхніми союзниками Криму й Донбасу як "законних" територій РФ.

Гості ефіру

  • військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;
  • політолог-міжнародник Тарас Семенюк;
  • народний депутат "Слуга народу", Комітет  з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, Сергій Нагорняк;
  • військовий експерт Іван Тимочко;
  • військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст Єгор Чечеринда;
  • політолог, експерт з міжнародних відносин Віра Константинова;
  • співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Нагадаємо, The Financial Times розсекретили умови, які нібито передбачають завершення війни в Україні.

А також стало відомо, що Білий дім буде чекати досягнення угоди до кінця листопада.

08:00 Зимові 6,5 тис. грн для пенсіонерів та дітей — як отримати

08:00 США передали Україні новий "мирний план" — ефір Ранок.LIVE

07:15 Тарифи на газ та електрику — ціна за кубометр і кіловат в грудні

07:13 День захисту дітей — що відомо про свято та що воно означає

07:10 В ПСЖ незадоволені Забарним та готують йому заміну

07:01 Зимова тисяча — як клієнтам ПриватБанку оформити без смартфона

06:33 Ціни на продукти знову зростуть — чи готові до цього одесити

06:30 Шахтар хоче повернути свого колишнього футболіста

06:30 Кукурудза дорожча, пшениця дешевша — як змінилися ціни на ринку

06:30 Перевірки ТЦК — які документи роботодавець має оформити вчасно

06:25 Майже всюди дощі, вночі мороз — прогноз погоди на сьогодні

06:33 Ціни на продукти знову зростуть — чи готові до цього одесити

19 листопада

22:33 Катування, страх і флешбеки — розповідь полоненого з Херсона

06:33 Курс долара цієї зими — скільки коштуватиме валюта в Україні

18 листопада

22:33 Одеський зоопарк знову у центрі скандалу — стан тварин

06:33 Чи буде хліб у 2026 році — проблеми з озимими на півдні України

15 листопада

19:47 Старт опалювального сезону — чи тепло у квартирах одеситів

14 листопада

22:33 Удари по енергетиці — як це позначається на економіці України

06:33 Економіка України взимку 2026 року — чого чекати українцям

13 листопада

22:33 Блекаути в Одесі — як містяни обходяться без світла

12 листопада

22:33 Тисяча від держави — як одесити ставляться до допомоги

Куди КМДА витрачає кошти — ефір Київський час

Куди КМДА витрачає кошти — ефір Київський час

19 листопада 2025 р. 19:00
Росіяни масовано обстріляли Тернопіль — ефір Вечір.LIVE

Росіяни масовано обстріляли Тернопіль — ефір Вечір.LIVE

19 листопада 2025 р. 17:50
Переговори Зеленського та Ердогана у Туреччині — прямий ефір

Переговори Зеленського та Ердогана у Туреччині — прямий ефір

19 листопада 2025 р. 17:00
Зеленський проведе перемовини з Ердоганом — ефір День.LIVE

Зеленський проведе перемовини з Ердоганом — ефір День.LIVE

19 листопада 2025 р. 13:07
Зеленський прибув до Туреччини з візитом — ефір Ранок.LIVE

Зеленський прибув до Туреччини з візитом — ефір Ранок.LIVE

19 листопада 2025 р. 08:00
Іспанія готує масштабну допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

Іспанія готує масштабну допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

18 листопада 2025 р. 17:46
Зеленський зробив заяву щодо мирних переговорів — ефір День.LIVE

Зеленський зробив заяву щодо мирних переговорів — ефір День.LIVE

18 листопада 2025 р. 13:17
Зеленський прибув з візитом до Іспанії — пряма трансляція

Зеленський прибув з візитом до Іспанії — пряма трансляція

18 листопада 2025 р. 10:48

