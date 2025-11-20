США передали Україні новий "мирний план" — ефір Ранок.LIVE

Спецпредставник США Стів Віткофф передав Україні секретний документ, який медіа називають "планом Трампа", для обговорення із Секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Однак Київ рішуче відхилив пропозицію через неприйнятні умови щодо територіальних поступок.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Ранок.LIVE.

Про що ефір

США запропонували нову "мирну угоду" для України. За інформацією ЗМІ, документ передбачав передачу Росії повного контролю над Донеччиною та Луганщиною, а також визнання США та їхніми союзниками Криму й Донбасу як "законних" територій РФ.

Гості ефіру

військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;

політолог-міжнародник Тарас Семенюк;

народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, Сергій Нагорняк;

військовий експерт Іван Тимочко;

військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст Єгор Чечеринда;

політолог, експерт з міжнародних відносин Віра Константинова;

співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Нагадаємо, The Financial Times розсекретили умови, які нібито передбачають завершення війни в Україні.

А також стало відомо, що Білий дім буде чекати досягнення угоди до кінця листопада.