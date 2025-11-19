Переговори Зеленського та Ердогана у Туреччині — прямий ефір

Президент України Володимир Зеленський 19 листопада розпочав робочий візит до Анкари в рамках свого турне. Там він зустрівся з президентом Туреччини Таїпом Ердоганом.

Перші деталі зустрічі лідерів — дивіться в ефірі Новини.LIVE.

Переговори Зеленського і Ердогана

Як відомо, під час свого візиту до Туреччини Зеленський зустрівся з Ердоганом. Зазначається, що українська сторона представить напрацювання, спрямовані на активізацію переговорів про завершення війни, відновлення обмінів і повернення полонених.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав головну мету зустрічі з Ердоганом в Туреччині. Планується предметна бесіда.

Крім того, Андрій Єрмак також прибув на переговори до Туреччини разом із Зеленським. Зазначається, що також триває координація з американськими партнерами.