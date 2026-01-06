Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Вперше на засіданні Коаліції охочих будуть США — ефір Ранок.LIVE arrow
Вперше на засіданні Коаліції охочих будуть США — ефір Ранок.LIVE

Вперше на засіданні Коаліції охочих будуть США — ефір Ранок.LIVE

06 січня 2026 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Вперше на засіданні Коаліції охочих будуть США — ефір Ранок.LIVE

5 січня 2026
Text

18:15 Зеленський провів кадрові зміни в СБУ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:11 Трамп зробив заяву щодо замаху на Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував важливі зміни в ОВА — ефір Ранок.LIVE

3 січня 2026
Text

18:15 Термінове звернення Трампа з Білого дому — пряма трансляція

2 січня 2026
Text

17:57 Зеленський назвав ім'я нових глав ОП та ГУР — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Зеленський розкрив деталі зустрічей про мир — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував важливий день для України — ефір Ранок.LIVE

31 грудня 2025
Text

23:33 Новорічне звернення Володимира Зеленського 2026

Text

18:08 Переговори про мир вступили у критичну фазу — ефір Вечір.LIVE

Text

08:00 Вперше на засіданні Коаліції охочих будуть США — ефір Ранок.LIVE

5 січня 2026
Text

18:15 Зеленський провів кадрові зміни в СБУ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:11 Трамп зробив заяву щодо замаху на Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував важливі зміни в ОВА — ефір Ранок.LIVE

3 січня 2026
Text

18:15 Термінове звернення Трампа з Білого дому — пряма трансляція

На зустрічі країн "Коаліції охочих" у Парижі Сполучені Штати представлятимуть спеціальний посланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Мета зустрічі — узгодити внесок кожної країни у безпекові гарантії для України. Переговори Коаліції охочих у Франції на рівні лідерів держав відбудуться 6 січня. 

Про це і не тільки дивіться в ефірі Ранок.LIVE.

Гості ефіру

Говорити про актуальні події в студії будуть:

  • командир роти ударних наземних роботизованих комплексів 3 ОШБр позивний "Макар";
  • заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак;
  • народний депутат "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок;
  • політичний та громадський діяч Микола Томенко;
  • політолог, директор Інституту соціально-політичого проектування "Діалог" Андрій Миселюк;
  • полковник, речник оперативного командування ОК Захід Сухопутних військ ЗСУ Олег Домбровський; 
  • екс-заступник Генерального прокурора України, заслужений юрист Микола Голомша;
  • експертка з медичного права, заступниця Міністра охорони здоров’я України у 2014–2015 рр. Наталія Лісневська;
  • військовий експерт Іван Тимочко.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів, що обговорять лідери країн "Коаліції охочих". На зустрічі в Парижі обсудять останні деталі  гарантій безпеки.

Раніше ми також інформували, що Зеленський розповів, що робитимуть війська ЄС в Україні. Вони можуть моніторити припинення вогню.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:01 Ітаума просить дати спокій Усику

08:01 Прифронтові міста виступили проти тиску на ФОПів

08:00 Грошова допомога від Карітас — хто може отримати 760 доларів

Text

08:00 Вперше на засіданні Коаліції охочих будуть США — ефір Ранок.LIVE

07:31 Київщина та столиця будуть без світла — які графіки на сьогодні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:30 У ЗСУ тепер логістика як у НАТО — Шмигаль пояснив важливі нюанси

07:15 Спільне майно в шлюбі — що не ділиться при розлученні у 2026

07:01 Клієнти Привату мають проблеми з успадкуванням коштів — деталі

06:30 Нові ціни на зерно — як змінилися у перші дні 2026 року

06:30 Чи треба йти в ТЦК на комісію відразу після закінчення броні

08:01 Ітаума просить дати спокій Усику

08:01 Прифронтові міста виступили проти тиску на ФОПів

08:00 Грошова допомога від Карітас — хто може отримати 760 доларів

07:31 Київщина та столиця будуть без світла — які графіки на сьогодні

07:30 У ЗСУ тепер логістика як у НАТО — Шмигаль пояснив важливі нюанси

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:15 Спільне майно в шлюбі — що не ділиться при розлученні у 2026

07:01 Клієнти Привату мають проблеми з успадкуванням коштів — деталі

06:30 Нові ціни на зерно — як змінилися у перші дні 2026 року

06:30 Чи треба йти в ТЦК на комісію відразу після закінчення броні

06:25 В передчутті -20 C° — що синоптики прогнозують на сьогодні

20:35 Зеленський запускає велике перезавантаження влади: деталі

06:26 ГУР показало наземні роботи, що заміняють людей

3 січня

15:58 У Софії Київській триває вистава від Зеленської

06:33 Закінчення війни у ​​2026 році — які прогнози на Одесу та Україну

2 січня

09:35 Закінчення війни та інвестиції у Миколаївщину, — інтервʼю з Кімом

1 січня

18:47 Очікування від нового 2026 року — на що сподіваються одесити

31 грудня 2025

19:47 Побажання напередодні Нового року 2026 — привітання від одеситів

14:30 В чотирьох областях масово звільняють людей — де знайти роботу

07:37 Відбудувати життя чи дім — що важливіше у відновленні України

30 грудня 2025

21:32 Новорічні ціни на одеському Привозі — що подорожчало на свята

Text

08:00 Вперше на засіданні Коаліції охочих будуть США — ефір Ранок.LIVE

5 січня
Text

18:15 Зеленський провів кадрові зміни в СБУ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:11 Трамп зробив заяву щодо замаху на Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував важливі зміни в ОВА — ефір Ранок.LIVE

3 січня
Text

18:15 Термінове звернення Трампа з Білого дому — пряма трансляція

Відео по темі

Всі відео
Зеленський провів кадрові зміни в СБУ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський провів кадрові зміни в СБУ — ефір Вечір.LIVE

05 січня 2026 р. 18:15
Трамп зробив заяву щодо замаху на Путіна — ефір День.LIVE

Трамп зробив заяву щодо замаху на Путіна — ефір День.LIVE

05 січня 2026 р. 13:11
Зеленський анонсував важливі зміни в ОВА — ефір Ранок.LIVE

Зеленський анонсував важливі зміни в ОВА — ефір Ранок.LIVE

05 січня 2026 р. 08:00
Термінове звернення Трампа з Білого дому — пряма трансляція

Термінове звернення Трампа з Білого дому — пряма трансляція

03 січня 2026 р. 18:15
Зеленський назвав ім'я нових глав ОП та ГУР — ефір Вечір.LIVE

Зеленський назвав ім'я нових глав ОП та ГУР — ефір Вечір.LIVE

02 січня 2026 р. 17:57
Зеленський розкрив деталі зустрічей про мир — ефір День.LIVE

Зеленський розкрив деталі зустрічей про мир — ефір День.LIVE

02 січня 2026 р. 13:02
Зеленський анонсував важливий день для України — ефір Ранок.LIVE

Зеленський анонсував важливий день для України — ефір Ранок.LIVE

02 січня 2026 р. 08:00
Новорічне звернення Володимира Зеленського 2026

Новорічне звернення Володимира Зеленського 2026

31 грудня 2025 р. 23:33

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації