Вперше на засіданні Коаліції охочих будуть США — ефір Ранок.LIVE

На зустрічі країн "Коаліції охочих" у Парижі Сполучені Штати представлятимуть спеціальний посланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Мета зустрічі — узгодити внесок кожної країни у безпекові гарантії для України. Переговори Коаліції охочих у Франції на рівні лідерів держав відбудуться 6 січня.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Ранок.LIVE.

Гості ефіру

Говорити про актуальні події в студії будуть:

командир роти ударних наземних роботизованих комплексів 3 ОШБр позивний "Макар";

заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак;

народний депутат "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок;

політичний та громадський діяч Микола Томенко;

політолог, директор Інституту соціально-політичого проектування "Діалог" Андрій Миселюк;

полковник, речник оперативного командування ОК Захід Сухопутних військ ЗСУ Олег Домбровський;

екс-заступник Генерального прокурора України, заслужений юрист Микола Голомша;

експертка з медичного права, заступниця Міністра охорони здоров’я України у 2014–2015 рр. Наталія Лісневська;

військовий експерт Іван Тимочко.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів, що обговорять лідери країн "Коаліції охочих". На зустрічі в Парижі обсудять останні деталі гарантій безпеки.

Раніше ми також інформували, що Зеленський розповів, що робитимуть війська ЄС в Україні. Вони можуть моніторити припинення вогню.