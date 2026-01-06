Відео
Зустріч "Коаліції охочих" у Парижі — трансляція

Зустріч "Коаліції охочих" у Парижі — трансляція

06 січня 2026 р. 09:25

Сьогодні, 6 січня, в Парижі в Єлисейському палаці проходить зустріч лідерів так званої "Коаліції охочих" за участю президента України Володимира Зеленського. Очікується, що лідери держав-учасниць візьмуть на себе зобов’язання щодо підримки України за п’ятьма пунктами, які включають розміщення багатонаціональних збройних сил на території України.

Онлайн-трансляцію можна переглянути на Новини.LIVE.

Що обговорять на "Коаліції охочих"

Після двосторонніх переговорів Зеленського із Емманюелем Макроном очікується спільна заява Франції, України, Британії та Німеччини.

Під час сьогоднішнього засідання лідери обговорять прининення вогню та яким чином буде вестися спостереження за лінією розмежування.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, які гарантії безпеки обговорять лідери на зустрічі "Коаліції охочих".

Також глава держави говорив про можливу присутність європейських військ на території України в межах "Коаліції охочих".

Вперше на засіданні Коаліції охочих будуть США — ефір Ранок.LIVE

Вперше на засіданні Коаліції охочих будуть США — ефір Ранок.LIVE

06 січня 2026 р. 08:00
Зеленський провів кадрові зміни в СБУ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський провів кадрові зміни в СБУ — ефір Вечір.LIVE

05 січня 2026 р. 18:15
Трамп зробив заяву щодо замаху на Путіна — ефір День.LIVE

Трамп зробив заяву щодо замаху на Путіна — ефір День.LIVE

05 січня 2026 р. 13:11
Зеленський анонсував важливі зміни в ОВА — ефір Ранок.LIVE

Зеленський анонсував важливі зміни в ОВА — ефір Ранок.LIVE

05 січня 2026 р. 08:00
Термінове звернення Трампа з Білого дому — пряма трансляція

Термінове звернення Трампа з Білого дому — пряма трансляція

03 січня 2026 р. 18:15
Зеленський назвав ім'я нових глав ОП та ГУР — ефір Вечір.LIVE

Зеленський назвав ім'я нових глав ОП та ГУР — ефір Вечір.LIVE

02 січня 2026 р. 17:57
Зеленський розкрив деталі зустрічей про мир — ефір День.LIVE

Зеленський розкрив деталі зустрічей про мир — ефір День.LIVE

02 січня 2026 р. 13:02
Зеленський анонсував важливий день для України — ефір Ранок.LIVE

Зеленський анонсував важливий день для України — ефір Ранок.LIVE

02 січня 2026 р. 08:00

