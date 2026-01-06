Сьогодні, 6 січня, в Парижі в Єлисейському палаці проходить зустріч лідерів так званої "Коаліції охочих" за участю президента України Володимира Зеленського. Очікується, що лідери держав-учасниць візьмуть на себе зобов’язання щодо підримки України за п’ятьма пунктами, які включають розміщення багатонаціональних збройних сил на території України.

Що обговорять на "Коаліції охочих"

Після двосторонніх переговорів Зеленського із Емманюелем Макроном очікується спільна заява Франції, України, Британії та Німеччини.

Під час сьогоднішнього засідання лідери обговорять прининення вогню та яким чином буде вестися спостереження за лінією розмежування.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, які гарантії безпеки обговорять лідери на зустрічі "Коаліції охочих".

Також глава держави говорив про можливу присутність європейських військ на території України в межах "Коаліції охочих".