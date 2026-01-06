Відео
Україна
Зеленський уже прибув до Франції для переговорів — ефір День.LIVE

Зеленський уже прибув до Франції для переговорів — ефір День.LIVE

06 січня 2026 р. 13:05

Президент України Володимир Зеленський прибув у Париж у вівторок, 6 січня, де зустрінеться в із лідерами "Коаліції охочих" і представниками США, щоб обговорити розміщення іноземних військ в Україні після війни й узгодити юридично обов'язкові гарантії безпеки.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День LIVE

Ведучі обговорять міжнародні переговори щодо України, роль США та Європи, можливі гарантії безпеки та фінансову підтримку з боку ЄС. Гості ефіру прокоментують кадрові ротації у владі та силових структурах, зокрема зміни в керівництві СБУ.

В ефірі також буде безпекова ситуація в Запоріжжі, наслідки російських атак і питання евакуації з прифронтових громад. Окремо обговорять події у Венесуелі та їхній вплив на глобальну політику й енергетичні ринки.

Додатково в ефірі проговорять можливі зміни у виплатах ВПО, житлові ваучери та пільгові іпотеки, а також ситуацію навколо ТЦК, підготовку й мотивацію військових, стан оборонної промисловості та ситуацію на кордоні після свят.

Запрошені гості:

  • Костянтин Матвієнко — політичний експерт
  • Богдан Попов — експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна"
  • Регіна Харченко — в.о. міського голови Запоріжжя
  • Олексій Якубін — кандидат політичних наук
  • Оксана Жолнович — міністр соцполітики у 2022–2025 роках, кандидат юридичних наук, керівник соціальних проєктів PH Capital
  • Жанна Грушко — адвокат, кандидат юридичних наук
  • Денис Ярославський — начальник підготовки за кордоном Управління штурмових військ ЗСУ
  • Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Данії зробила заяву щодо планів США на Гренландію і пояснила чому це загрожує існуванню НАТО.

Також відомо, які пункти розглянуть на зустрічі "Коаліції охочих".

12:30 Відключення води в Одесі та області — робота бюветів

08:52 Святкування Водохреща — коли відзначатимуть одесити (відео)

5 січня

20:35 Зеленський запускає велике перезавантаження влади: деталі

06:26 ГУР показало наземні роботи, що заміняють людей

3 січня

15:58 У Софії Київській триває вистава від Зеленської

06:33 Закінчення війни у ​​2026 році — які прогнози на Одесу та Україну

2 січня

09:35 Закінчення війни та інвестиції у Миколаївщину, — інтервʼю з Кімом

1 січня

18:47 Очікування від нового 2026 року — на що сподіваються одесити

31 грудня 2025

19:47 Побажання напередодні Нового року 2026 — привітання від одеситів

14:30 В чотирьох областях масово звільняють людей — де знайти роботу

07:37 Відбудувати життя чи дім — що важливіше у відновленні України

