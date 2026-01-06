Президент України Володимир Зеленський прибув у Париж у вівторок, 6 січня, де зустрінеться в із лідерами "Коаліції охочих" і представниками США, щоб обговорити розміщення іноземних військ в Україні після війни й узгодити юридично обов'язкові гарантії безпеки.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День LIVE

Ведучі обговорять міжнародні переговори щодо України, роль США та Європи, можливі гарантії безпеки та фінансову підтримку з боку ЄС. Гості ефіру прокоментують кадрові ротації у владі та силових структурах, зокрема зміни в керівництві СБУ.

В ефірі також буде безпекова ситуація в Запоріжжі, наслідки російських атак і питання евакуації з прифронтових громад. Окремо обговорять події у Венесуелі та їхній вплив на глобальну політику й енергетичні ринки.

Додатково в ефірі проговорять можливі зміни у виплатах ВПО, житлові ваучери та пільгові іпотеки, а також ситуацію навколо ТЦК, підготовку й мотивацію військових, стан оборонної промисловості та ситуацію на кордоні після свят.

Запрошені гості:

Костянтин Матвієнко — політичний експерт

Богдан Попов — експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна"

Регіна Харченко — в.о. міського голови Запоріжжя

Олексій Якубін — кандидат політичних наук

Оксана Жолнович — міністр соцполітики у 2022–2025 роках, кандидат юридичних наук, керівник соціальних проєктів PH Capital

Жанна Грушко — адвокат, кандидат юридичних наук

Денис Ярославський — начальник підготовки за кордоном Управління штурмових військ ЗСУ

Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Данії зробила заяву щодо планів США на Гренландію і пояснила чому це загрожує існуванню НАТО.

Також відомо, які пункти розглянуть на зустрічі "Коаліції охочих".