Президент України Володимир Зеленський повідомив про завершення співбесід з претендентами на керівні посади в п'яти обласних військових адміністраціях. Були анонсовані відповідні кадрові рішення найближчим часом.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Ранок.LIVE.

Гості ефіру

Говорити про актуальні події в студії будуть:

Сергій Ярий — капітан, командир безпілотних систем 28 ОМБР;

Василь Фурман — доктор економічних наук, член ради НБУ;

Софія Федина — народний депутат України, партія "Європейська Солідарність";

Ігор Когут — політолог, Директор Українського парламентського інституту;

Сергій Дубовик — заступник голови ЦВК;

Олена Шуляк — голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;

Дмитро Соломчук — народний депутат "Слуга Народу", Член Комітету з питань аграрної та земельної політики;

Андрій Закревський — Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України.

Нагадаємо, що Зеленський анонсував зміну керівництва у п'ятьох ОВА. Президент провів співбесіди із кандидатами на посади.

Раніше ми також інформували, що Зеленський анонсував низку важливих дипломатичних зустрічей в Європі наступного тижня. Президент наголосив, що Україна прагне миру, але готова до оборони.