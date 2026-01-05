Відео
Зеленський анонсував важливі зміни в ОВА — ефір Ранок.LIVE

Зеленський анонсував важливі зміни в ОВА — ефір Ранок.LIVE

05 січня 2026 р. 08:00

Президент України Володимир Зеленський повідомив про завершення співбесід з претендентами на керівні посади в п'яти обласних військових адміністраціях. Були анонсовані відповідні кадрові рішення найближчим часом.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Ранок.LIVE.

Гості ефіру

Говорити про актуальні події в студії будуть:

  • Сергій Ярий — капітан, командир безпілотних систем 28 ОМБР;
  • Василь Фурман — доктор економічних наук, член ради НБУ;
  • Софія Федина — народний депутат України, партія "Європейська Солідарність";
  • Ігор Когут — політолог, Директор Українського парламентського інституту;
  • Сергій Дубовик — заступник голови ЦВК;
  • Олена Шуляк — голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;
  • Дмитро Соломчук — народний депутат "Слуга Народу", Член Комітету з питань аграрної та земельної політики;
  • Андрій Закревський — Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України.

Нагадаємо, що Зеленський анонсував зміну керівництва у п'ятьох ОВА. Президент провів співбесіди із кандидатами на посади.

Раніше ми також інформували, що Зеленський анонсував низку важливих дипломатичних зустрічей в Європі наступного тижня. Президент наголосив, що Україна прагне миру, але готова  до оборони.

