Президент України Володимир Зеленський повідомив про завершення співбесід з претендентами на керівні посади в п'яти обласних військових адміністраціях. Були анонсовані відповідні кадрові рішення найближчим часом.
Про це і не тільки дивіться в ефірі Ранок.LIVE.
Гості ефіру
Говорити про актуальні події в студії будуть:
- Сергій Ярий — капітан, командир безпілотних систем 28 ОМБР;
- Василь Фурман — доктор економічних наук, член ради НБУ;
- Софія Федина — народний депутат України, партія "Європейська Солідарність";
- Ігор Когут — політолог, Директор Українського парламентського інституту;
- Сергій Дубовик — заступник голови ЦВК;
- Олена Шуляк — голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;
- Дмитро Соломчук — народний депутат "Слуга Народу", Член Комітету з питань аграрної та земельної політики;
- Андрій Закревський — Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України.
Нагадаємо, що Зеленський анонсував зміну керівництва у п'ятьох ОВА. Президент провів співбесіди із кандидатами на посади.
Раніше ми також інформували, що Зеленський анонсував низку важливих дипломатичних зустрічей в Європі наступного тижня. Президент наголосив, що Україна прагне миру, але готова до оборони.