Президент України Володимир Зеленський заявив, що зміни у виборчому законодавстві можуть відбутися вже у лютому. Водночас глава держави зазначає, що багато залежить від перемовин щодо миру та їхнього результату. Якщо Україні вдасться досягти домовленостей у січні, то лютий може стати місяцем щодо законодавства.

Гості ефіру

польський експерт, колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа;

американський дипломат Джон Гербс;

народний депутат від партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко;

ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер.

