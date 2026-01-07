Відео
Зеленський анонсував можливі зміни в законі — ефір Вечір.LIVE.

Зеленський анонсував можливі зміни в законі — ефір Вечір.LIVE.

07 січня 2026 р. 18:00

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зміни у виборчому законодавстві можуть відбутися вже у лютому. Водночас глава держави зазначає, що багато залежить від перемовин щодо миру та їхнього результату. Якщо Україні вдасться досягти домовленостей у січні, то лютий може стати місяцем щодо законодавства. 

Дивіться про це і не тільки в ефірі Вечір.LIVE.

Гості ефіру

  • польський експерт, колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа;
  • американський дипломат Джон Гербс;
  • народний депутат від партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко;
  • ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер.

Нагадаємо, стало відомо, коли відбудеться засідання робочої групи щодо проведення виборів під час війни.

А також заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик пояснив, як швидко можливо організувати виборчий процес в Україні.

