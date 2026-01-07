Президент України Володимир Зеленський заявив, що зміни у виборчому законодавстві можуть відбутися вже у лютому. Водночас глава держави зазначає, що багато залежить від перемовин щодо миру та їхнього результату. Якщо Україні вдасться досягти домовленостей у січні, то лютий може стати місяцем щодо законодавства.
Дивіться про це і не тільки в ефірі Вечір.LIVE.
Гості ефіру
- польський експерт, колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа;
- американський дипломат Джон Гербс;
- народний депутат від партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко;
- ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер.
Нагадаємо, стало відомо, коли відбудеться засідання робочої групи щодо проведення виборів під час війни.
А також заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик пояснив, як швидко можливо організувати виборчий процес в Україні.