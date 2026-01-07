У Парижі тривають ключові переговори про міцний мир і гарантії безпеки для України. Голова Офісу Президента Кирило Буданов повідомив, що перші результати вже досягнуті, а національні інтереси України будуть захищені.

Про це і не лише почуєте в ефірі День.LIVE о 13:00.

Ефір День.LIVE 7 січня

В ефірі обговорять результати зустрічі "Коаліції охочих", готовність документів щодо гарантій безпеки для України, подальші переговори в Парижі та участь США у моніторингу режиму припинення вогню. Гості ефіру прокоментують заяви про післявоєнне відновлення України, угоду про економічне процвітання та реалістичність залучення сотень мільярдів доларів інвестицій.

Окремий фокус буде на безпековій архітектурі після війни: чисельність ЗСУ, розгортання багатонаціональних сил, позиції Франції, Британії, Німеччини, Італії, Швеції та Бельгії. Також на ефірі ви почуєте про ситуацію на фронті: найгарячіші напрямки, удари ССО по тилових об’єктах РФ, виробництво російських дронів і загрози для Костянтинівки.

Експерти ефіру говоритимуть про аграрний сектор — підтримку фермерів, зрошення та ціни на зерно на старті 2026 року. Значний блок буде присвячений темі ТЦК і мобілізації: напади на військових, а також проблемі СЗЧ і її наслідкам.

Гості ефіру День.LIVE 7 січня

Андрій Бузаров — політолог-міжнародник

Віктор Трегубов — речник Угруповання об’єднаних сил, підполковник

Антон Малеєв — політолог, виконавчий директор БО "Будь з Україною"

Ярослав Железняк — народний депутат, партія "Голос", перший заступник голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики

Дмитро Соломчук — народний депутат, член комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики

Сергій Старенький — адвокат, заступник голови комітету захисту прав людини НААУ

Денис Швидкий — начальник відділення рекрутингу 28 ОМБр

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до Кіпру з офіційним візитом в середу, 7 січня.

Також раніше глава держави підбив підсумки від зустрічі з лідерами країн "Коаліції охочих".