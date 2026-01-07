Спецпредставник США Стів Віткофф повідомив, що американська делегація в Парижі провела зустрічі з представниками Коаліції охочих, українською делегацією, європейськими партнерами, зокрема з президентом Франції Емманюелем Макроном, а також з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, сторонам вдалося досягти значного прогресу. Зі свого боку, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ЗСУ є і залишатимуться першою лінією оборони та стримування агресії. Їхня чисельність після припинення війни становитиме 800 тисяч.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 7 січня

Ведуча з гостями обговорять ситуацію на фронті, зокрема на Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, а також безпекові ризики для Запоріжжя. Гості ефіру прокоментують домовленості України з Францією та Великою Британією щодо розгортання багатонаціональних сил після війни, результати зустрічей коаліції охочих і підготовку документів про гарантії безпеки.

В ефірі також пролунають підсумики про переговори у Парижі, роль США у моніторингу припинення вогню та заяви європейських лідерів щодо майбутньої безпекової архітектури. Окремо у фокусі уваги буде й економічний блок: рекордний курс долара, падіння доходів Росії від експорту нафти та зміни на світовому енергетичному ринку.

Також частину ефіру приділять ситуації в українській енергетиці, розвитку децентралізованої генерації, а також соціальній політиці: підтримці ВПО і ветеранів, житловим програмам та планам держави на 2026 рік.

Запрошені гості:

Андрій Шаповалов, головний сержант 3-го механізованого батальйону

Олександр Савченко, економіст, фінансист

Роман Єделєв, юрист-міжнародник, доцент КНУ імені Тараса Шевченка

Вячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень

Сергій Козир, народний депутат, комітет ВР з питань енергетики та ЖКГ

Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій

Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України

Олег Гетман, економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи

Нагадаємо, спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф зробив заяву щодо фінансування відновлення України після війни.

Також Президент України Володимир Зеленський підсумував результати від зустрічі "Коаліції охочих".