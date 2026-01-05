Відео
Зеленський провів кадрові зміни в СБУ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський провів кадрові зміни в СБУ — ефір Вечір.LIVE

05 січня 2026 р. 18:15

Text

17:57 Зеленський назвав ім'я нових глав ОП та ГУР — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський ухвалив кадрове рішення у Службі безпеки України, призначивши Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ. Колишній керівник служби Василь Малюк надалі зосередиться безпосередньо на бойовій роботі в структурі відомства.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Вечір.LIVE.

Гості ефіру

  • Ніна Южаніна, народний депутат, "Європейська солідарність"
  • Олег Пендзин, виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу
  • Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу"
  • Ескандер Барієв, голова правління Кримськотатарського ресурсного Центру
  • Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми "Майбутнє України" Центру геополітики
  • Ростислав Кравець, адвокат, юрист

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів зустріч із Євгеном Хмарою щодо подальшого розвитку та роботи СБУ.

А також президент обговорив реформи у Міноборони із Михайлом Федоровим.

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Трамп зробив заяву щодо замаху на Путіна — ефір День.LIVE

Трамп зробив заяву щодо замаху на Путіна — ефір День.LIVE

05 січня 2026 р. 13:11
Зеленський анонсував важливі зміни в ОВА — ефір Ранок.LIVE

Зеленський анонсував важливі зміни в ОВА — ефір Ранок.LIVE

05 січня 2026 р. 08:00
Термінове звернення Трампа з Білого дому — пряма трансляція

Термінове звернення Трампа з Білого дому — пряма трансляція

03 січня 2026 р. 18:15
Зеленський назвав ім'я нових глав ОП та ГУР — ефір Вечір.LIVE

Зеленський назвав ім'я нових глав ОП та ГУР — ефір Вечір.LIVE

02 січня 2026 р. 17:57
Зеленський розкрив деталі зустрічей про мир — ефір День.LIVE

Зеленський розкрив деталі зустрічей про мир — ефір День.LIVE

02 січня 2026 р. 13:02
Зеленський анонсував важливий день для України — ефір Ранок.LIVE

Зеленський анонсував важливий день для України — ефір Ранок.LIVE

02 січня 2026 р. 08:00
Новорічне звернення Володимира Зеленського 2026

Новорічне звернення Володимира Зеленського 2026

31 грудня 2025 р. 23:33
Переговори про мир вступили у критичну фазу — ефір Вечір.LIVE

Переговори про мир вступили у критичну фазу — ефір Вечір.LIVE

31 грудня 2025 р. 18:08

