Президент України Володимир Зеленський ухвалив кадрове рішення у Службі безпеки України, призначивши Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ. Колишній керівник служби Василь Малюк надалі зосередиться безпосередньо на бойовій роботі в структурі відомства.
Про це і не тільки дивіться в ефірі Вечір.LIVE.
Гості ефіру
- Ніна Южаніна, народний депутат, "Європейська солідарність"
- Олег Пендзин, виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу
- Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу"
- Ескандер Барієв, голова правління Кримськотатарського ресурсного Центру
- Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми "Майбутнє України" Центру геополітики
- Ростислав Кравець, адвокат, юрист
Нагадаємо, Володимир Зеленський провів зустріч із Євгеном Хмарою щодо подальшого розвитку та роботи СБУ.
А також президент обговорив реформи у Міноборони із Михайлом Федоровим.