Президент України Володимир Зеленський ухвалив кадрове рішення у Службі безпеки України, призначивши Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ. Колишній керівник служби Василь Малюк надалі зосередиться безпосередньо на бойовій роботі в структурі відомства.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів зустріч із Євгеном Хмарою щодо подальшого розвитку та роботи СБУ.

А також президент обговорив реформи у Міноборони із Михайлом Федоровим.