Дональд Трамп заявив, що не вважає достовірним твердженням про нібито удар України по резиденції Володимира Путіна на Валдаї. Спілкуючись із журналістами, президент США підкреслив, що сумнівається в самому факті такої атаки. Коментуючи свої попередні різкі висловлювання, Трамп уточнив, що не має підтвердженої інформації й не вірить у версію, поширену російською стороною. Тим часом Росія здійснила масований удар по Україні в ніч проти 5 січня, під атакою опинилося кілька регіонів.

Про це і не лише почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Теми День.LIVE 5 січня

В ефірі обговорять кадрові ротації у владі та силовому блоці, які анонсував президент. Зокрема — призначення Кирила Буданова головою Офісу президента, логіку цих рішень і те, як вони можуть вплинути на переговорну позицію України. Окремо почуєте про можливі вибори після припинення вогню, строки їх підготовки, ідею референдуму та онлайн-голосування.

Значна увага буде приділена міжнародним подіям навколо Венесуели: затриманню Ніколаса Мадуро у США, реакції американської влади, країн регіону та оцінці цих подій з боку України.

Також у фокусі буде відновлення країни й економіка: потреба у великих інвестиціях на наступні 10 років та ключові виклики для держави. Обговорюємо ситуацію в енергетиці після нових російських ударів, знеструмлення Славутича і проблемні точки енергосистеми.

Окремі блоки присвячені фронту й безпековій ситуації: зміни на найскладніших напрямках, плани РФ щодо Куп’янська, ситуація на Сумщині. На завершення ведучі проведуть розмову про Миколаїв: безпекову ситуацію, економічні перспективи міста, бізнес і соціальні проєкти.

Запрошені гості День.LIVE:

Іван Ус — головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук

Єгор Брайлян — журналіст-міжнародник, доцент Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

Олександр Левченко — дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010–2017 роках

Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг

Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії, підполковник

Олексій Гетьман — військовий оглядач, учасник російсько-української війни

Сергій Таран — політолог

Віталій Кім — начальник Миколаївської обласної військової адміністрації

Нагадаємо, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зробив тривожну заяву щодо водопостачання.

Також стало відомо, що Володимир Зеленський призначив Сергія Кислицю першим заступником керівника ОПУ.