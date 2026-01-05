Дональд Трамп заявив, що не вважає достовірним твердженням про нібито удар України по резиденції Володимира Путіна на Валдаї. Спілкуючись із журналістами, президент США підкреслив, що сумнівається в самому факті такої атаки. Коментуючи свої попередні різкі висловлювання, Трамп уточнив, що не має підтвердженої інформації й не вірить у версію, поширену російською стороною. Тим часом Росія здійснила масований удар по Україні в ніч проти 5 січня, під атакою опинилося кілька регіонів.
Про це і не лише почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.
Теми День.LIVE 5 січня
В ефірі обговорять кадрові ротації у владі та силовому блоці, які анонсував президент. Зокрема — призначення Кирила Буданова головою Офісу президента, логіку цих рішень і те, як вони можуть вплинути на переговорну позицію України. Окремо почуєте про можливі вибори після припинення вогню, строки їх підготовки, ідею референдуму та онлайн-голосування.
Значна увага буде приділена міжнародним подіям навколо Венесуели: затриманню Ніколаса Мадуро у США, реакції американської влади, країн регіону та оцінці цих подій з боку України.
Також у фокусі буде відновлення країни й економіка: потреба у великих інвестиціях на наступні 10 років та ключові виклики для держави. Обговорюємо ситуацію в енергетиці після нових російських ударів, знеструмлення Славутича і проблемні точки енергосистеми.
Окремі блоки присвячені фронту й безпековій ситуації: зміни на найскладніших напрямках, плани РФ щодо Куп’янська, ситуація на Сумщині. На завершення ведучі проведуть розмову про Миколаїв: безпекову ситуацію, економічні перспективи міста, бізнес і соціальні проєкти.
Запрошені гості День.LIVE:
- Іван Ус — головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук
- Єгор Брайлян — журналіст-міжнародник, доцент Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
- Олександр Левченко — дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010–2017 роках
- Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг
- Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії, підполковник
- Олексій Гетьман — військовий оглядач, учасник російсько-української війни
- Сергій Таран — політолог
- Віталій Кім — начальник Миколаївської обласної військової адміністрації
Нагадаємо, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зробив тривожну заяву щодо водопостачання.
Також стало відомо, що Володимир Зеленський призначив Сергія Кислицю першим заступником керівника ОПУ.