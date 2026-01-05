Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Трамп зробив заяву щодо замаху на Путіна — ефір День.LIVE arrow
Трамп зробив заяву щодо замаху на Путіна — ефір День.LIVE

Трамп зробив заяву щодо замаху на Путіна — ефір День.LIVE

05 січня 2026 р. 13:11

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:11 Трамп зробив заяву щодо замаху на Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував важливі зміни в ОВА — ефір Ранок.LIVE

3 січня 2026
Text

18:15 Термінове звернення Трампа з Білого дому — пряма трансляція

2 січня 2026
Text

17:57 Зеленський назвав ім'я нових глав ОП та ГУР — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Зеленський розкрив деталі зустрічей про мир — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував важливий день для України — ефір Ранок.LIVE

31 грудня 2025
Text

23:33 Новорічне звернення Володимира Зеленського 2026

Text

18:08 Переговори про мир вступили у критичну фазу — ефір Вечір.LIVE

Text

15:49 Вибори та контрабанда з Білорусі — велике інтервʼю Гетманцева

Text

13:11 Зеленський розкрив дату зустрічі Коаліції охочих — ефір День.LIVE

Text

13:11 Трамп зробив заяву щодо замаху на Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував важливі зміни в ОВА — ефір Ранок.LIVE

3 січня 2026
Text

18:15 Термінове звернення Трампа з Білого дому — пряма трансляція

2 січня 2026
Text

17:57 Зеленський назвав ім'я нових глав ОП та ГУР — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Зеленський розкрив деталі зустрічей про мир — ефір День.LIVE

Дональд Трамп заявив, що не вважає достовірним твердженням про нібито удар України по резиденції Володимира Путіна на Валдаї. Спілкуючись із журналістами, президент США підкреслив, що сумнівається в самому факті такої атаки. Коментуючи свої попередні різкі висловлювання, Трамп уточнив, що не має підтвердженої інформації й не вірить у версію, поширену російською стороною. Тим часом Росія здійснила масований удар по Україні в ніч проти 5 січня, під атакою опинилося кілька регіонів.

Про це і не лише почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Теми День.LIVE 5 січня

В ефірі обговорять кадрові ротації у владі та силовому блоці, які анонсував президент. Зокрема — призначення Кирила Буданова головою Офісу президента, логіку цих рішень і те, як вони можуть вплинути на переговорну позицію України. Окремо почуєте про можливі вибори після припинення вогню, строки їх підготовки, ідею референдуму та онлайн-голосування.

Значна увага буде приділена міжнародним подіям навколо Венесуели: затриманню Ніколаса Мадуро у США, реакції американської влади, країн регіону та оцінці цих подій з боку України.

Також у фокусі буде відновлення країни й економіка: потреба у великих інвестиціях на наступні 10 років та ключові виклики для держави. Обговорюємо ситуацію в енергетиці після нових російських ударів, знеструмлення Славутича і проблемні точки енергосистеми.

Окремі блоки присвячені фронту й безпековій ситуації: зміни на найскладніших напрямках, плани РФ щодо Куп’янська, ситуація на Сумщині. На завершення ведучі проведуть розмову про Миколаїв: безпекову ситуацію, економічні перспективи міста, бізнес і соціальні проєкти.

Запрошені гості День.LIVE:

  • Іван Ус — головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук
  • Єгор Брайлян — журналіст-міжнародник, доцент Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
  • Олександр Левченко — дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010–2017 роках
  • Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг
  • Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії, підполковник
  • Олексій Гетьман — військовий оглядач, учасник російсько-української війни
  • Сергій Таран — політолог
  • Віталій Кім — начальник Миколаївської обласної військової адміністрації

Нагадаємо, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зробив тривожну заяву щодо водопостачання.

Також стало відомо, що Володимир Зеленський призначив Сергія Кислицю першим заступником керівника ОПУ.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:17 Зеленський натякнув про повернення Кулеби до політики

Text

13:11 Трамп зробив заяву щодо замаху на Путіна — ефір День.LIVE

13:08 Удари по Криму — знищено ППО та літаки окупантів

13:00 Грошова допомога від УВКБ ООН — де поновили збір даних

12:56 Росія вдарила по Харкову — який район постраждав

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:52 Виплати при народженні дитини та Пакунок малюка — як оформити

12:32 Частина Одеси та області без води — де працюють бювети

12:30 Ракети для ППО — Зеленський поговорив з прем'єром Австралії

12:28 81 бригада зірвала переправу росіян через Сіверський Донець

12:15 В Україні затримуються нарахування соцвиплат — що кажуть у ПФУ

13:17 Зеленський натякнув про повернення Кулеби до політики

13:08 Удари по Криму — знищено ППО та літаки окупантів

13:00 Грошова допомога від УВКБ ООН — де поновили збір даних

12:56 Росія вдарила по Харкову — який район постраждав

12:52 Виплати при народженні дитини та Пакунок малюка — як оформити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:32 Частина Одеси та області без води — де працюють бювети

12:30 Ракети для ППО — Зеленський поговорив з прем'єром Австралії

12:28 81 бригада зірвала переправу росіян через Сіверський Донець

12:15 В Україні затримуються нарахування соцвиплат — що кажуть у ПФУ

12:10 Безплатний проїзд в транспорті — чи можуть відмовити пільговику

06:26 ГУР показало наземні роботи, що заміняють людей

3 січня

15:58 У Софії Київській триває вистава від Зеленської

06:33 Закінчення війни у ​​2026 році — які прогнози на Одесу та Україну

2 січня

09:35 Закінчення війни та інвестиції у Миколаївщину, — інтервʼю з Кімом

1 січня

18:47 Очікування від нового 2026 року — на що сподіваються одесити

31 грудня 2025

19:47 Побажання напередодні Нового року 2026 — привітання від одеситів

14:30 В чотирьох областях масово звільняють людей — де знайти роботу

07:37 Відбудувати життя чи дім — що важливіше у відновленні України

30 грудня 2025

21:32 Новорічні ціни на одеському Привозі — що подорожчало на свята

19:33 Скандали, трагедії та зміна влади в Одесі — чим запам'ятався 2025

Text

13:11 Трамп зробив заяву щодо замаху на Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував важливі зміни в ОВА — ефір Ранок.LIVE

3 січня
Text

18:15 Термінове звернення Трампа з Білого дому — пряма трансляція

2 січня
Text

17:57 Зеленський назвав ім'я нових глав ОП та ГУР — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Зеленський розкрив деталі зустрічей про мир — ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Зеленський анонсував важливі зміни в ОВА — ефір Ранок.LIVE

Зеленський анонсував важливі зміни в ОВА — ефір Ранок.LIVE

05 січня 2026 р. 08:00
Термінове звернення Трампа з Білого дому — пряма трансляція

Термінове звернення Трампа з Білого дому — пряма трансляція

03 січня 2026 р. 18:15
Зеленський назвав ім'я нових глав ОП та ГУР — ефір Вечір.LIVE

Зеленський назвав ім'я нових глав ОП та ГУР — ефір Вечір.LIVE

02 січня 2026 р. 17:57
Зеленський розкрив деталі зустрічей про мир — ефір День.LIVE

Зеленський розкрив деталі зустрічей про мир — ефір День.LIVE

02 січня 2026 р. 13:02
Зеленський анонсував важливий день для України — ефір Ранок.LIVE

Зеленський анонсував важливий день для України — ефір Ранок.LIVE

02 січня 2026 р. 08:00
Новорічне звернення Володимира Зеленського 2026

Новорічне звернення Володимира Зеленського 2026

31 грудня 2025 р. 23:33
Переговори про мир вступили у критичну фазу — ефір Вечір.LIVE

Переговори про мир вступили у критичну фазу — ефір Вечір.LIVE

31 грудня 2025 р. 18:08
Вибори та контрабанда з Білорусі — велике інтервʼю Гетманцева

Вибори та контрабанда з Білорусі — велике інтервʼю Гетманцева

31 грудня 2025 р. 15:49

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації