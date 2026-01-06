У Парижі стартував саміт "Коаліції охочих", у якому беруть участь лідери європейських держав, представники США, а також керівництво Європейського Союзу та НАТО. До французької столиці прибув і президент України Володимир Зеленський.
Про це дивіться в ефірі Вечір.LIVE.
Тема ефіру
В Парижі світові лідери зустрілися на саміті "Коаліції охочих". Очікується, що президент Франції Емманюель Макрон представить учасникам зустрічі конкретні пропозиції щодо гарантій безпеки для України. За попередніми оцінками, у разі досягнення перемир'я чисельність можливого миротворчого контингенту може становити 15-20 тисяч військових, водночас окремі європейські посадовці висловлюють сподівання на розгортання сил до 30 тисяч осіб.
Гості ефіру
- Юрій Камельчук, народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи
- Руслан Рохов, політолог
- Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці
- Катерина Одарченко, політтехнолог, партнер компанії SIC Group USA
- Андрій Кривущенко, позивний "Бородюля", офіцер секції S3 батальйону СВОБОДА, бригада РУБІЖ НГУ
Нагадаємо, раніше було оприлюднено перелік країн, представники яких візьмуть участь у саміті "Коаліції охочих".
Також президент України Володимир Зеленський раніше озвучив свої очікування від зустрічі лідерів у Парижі.