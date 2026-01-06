Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Коаліція охочих розгляне гарантії для України — ефір Вечір.LIVE arrow
Коаліція охочих розгляне гарантії для України — ефір Вечір.LIVE

Коаліція охочих розгляне гарантії для України — ефір Вечір.LIVE

06 січня 2026 р. 18:10

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:10 Коаліція охочих розгляне гарантії для України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 Зеленський вже прибув до Франції для переговорів — ефір День.LIVE

Text

09:25 Зустріч "Коаліції охочих" у Парижі — трансляція

Text

08:00 Вперше на засіданні Коаліції охочих будуть США — ефір Ранок.LIVE

5 січня 2026
Text

18:15 Зеленський провів кадрові зміни в СБУ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:11 Трамп зробив заяву щодо замаху на Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував важливі зміни в ОВА — ефір Ранок.LIVE

3 січня 2026
Text

18:15 Термінове звернення Трампа з Білого дому — пряма трансляція

2 січня 2026
Text

17:57 Зеленський назвав ім'я нових глав ОП та ГУР — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Зеленський розкрив деталі зустрічей про мир — ефір День.LIVE

Text

18:10 Коаліція охочих розгляне гарантії для України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 Зеленський вже прибув до Франції для переговорів — ефір День.LIVE

Text

09:25 Зустріч "Коаліції охочих" у Парижі — трансляція

Text

08:00 Вперше на засіданні Коаліції охочих будуть США — ефір Ранок.LIVE

5 січня 2026
Text

18:15 Зеленський провів кадрові зміни в СБУ — ефір Вечір.LIVE

У Парижі стартував саміт "Коаліції охочих", у якому беруть участь лідери європейських держав, представники США, а також керівництво Європейського Союзу та НАТО. До французької столиці прибув і президент України Володимир Зеленський.

Про це дивіться в ефірі Вечір.LIVE.

Тема ефіру

В Парижі світові лідери зустрілися на саміті "Коаліції охочих". Очікується, що президент Франції Емманюель Макрон представить учасникам зустрічі конкретні пропозиції щодо гарантій безпеки для України. За попередніми оцінками, у разі досягнення перемир'я чисельність можливого миротворчого контингенту може становити 15-20 тисяч військових, водночас окремі європейські посадовці висловлюють сподівання на розгортання сил до 30 тисяч осіб.

Гості ефіру

  • Юрій Камельчук, народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи
  • Руслан Рохов, політолог
  • Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці
  • Катерина Одарченко, політтехнолог, партнер компанії SIC Group USA
  • Андрій Кривущенко, позивний "Бородюля", офіцер секції S3 батальйону СВОБОДА, бригада РУБІЖ НГУ

Нагадаємо, раніше було оприлюднено перелік країн, представники яких візьмуть участь у саміті "Коаліції охочих".

Також президент України Володимир Зеленський раніше озвучив свої очікування від зустрічі лідерів у Парижі.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:33 Вартість борщового набору — як змінилися ціни в Одесі

Text

18:10 Коаліція охочих розгляне гарантії для України — ефір Вечір.LIVE

18:05 Ціни, черги і натовпи туристів — чи варто їхати в Буковель взимку

18:04 Новоюліанський і григоріанський календарі — різні дати, одна віра

17:55 Медиків необхідно забезпечити житлом та підняти зарплати, — Кім

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:35 Курортні тарифи — які зарплати пропонують водіям в Буковелі

17:12 Супермаркети знизили ціни на продукти — що віддають зі знижками

17:00 Новий керівник Офісу президента привітав українців з Водохрещем

16:59 Найбільший імпортер Індії зупинив закупівлю нафти з РФ

16:55 Льодовик Судного дня рушив — Одеса може піти під воду

18:33 Вартість борщового набору — як змінилися ціни в Одесі

18:05 Ціни, черги і натовпи туристів — чи варто їхати в Буковель взимку

18:04 Новоюліанський і григоріанський календарі — різні дати, одна віра

17:55 Медиків необхідно забезпечити житлом та підняти зарплати, — Кім

17:35 Курортні тарифи — які зарплати пропонують водіям в Буковелі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:12 Супермаркети знизили ціни на продукти — що віддають зі знижками

17:00 Новий керівник Офісу президента привітав українців з Водохрещем

16:59 Найбільший імпортер Індії зупинив закупівлю нафти з РФ

16:55 Льодовик Судного дня рушив — Одеса може піти під воду

16:55 У Парижі розпочалася зустріч "Коаліції охочих"

18:04 Новоюліанський і григоріанський календарі — різні дати, одна віра

08:52 Святкування Водохреща — коли відзначатимуть одесити (відео)

5 січня

20:35 Зеленський запускає велике перезавантаження влади: деталі

06:26 ГУР показало наземні роботи, що заміняють людей

3 січня

15:58 У Софії Київській триває вистава від Зеленської

06:33 Закінчення війни у ​​2026 році — які прогнози на Одесу та Україну

2 січня

09:35 Закінчення війни та інвестиції у Миколаївщину, — інтервʼю з Кімом

1 січня

18:47 Очікування від нового 2026 року — на що сподіваються одесити

31 грудня 2025

19:47 Побажання напередодні Нового року 2026 — привітання від одеситів

14:30 В чотирьох областях масово звільняють людей — де знайти роботу

Text

18:10 Коаліція охочих розгляне гарантії для України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 Зеленський вже прибув до Франції для переговорів — ефір День.LIVE

Text

09:25 Зустріч "Коаліції охочих" у Парижі — трансляція

Text

08:00 Вперше на засіданні Коаліції охочих будуть США — ефір Ранок.LIVE

5 січня
Text

18:15 Зеленський провів кадрові зміни в СБУ — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Зеленський вже прибув до Франції для переговорів — ефір День.LIVE

Зеленський вже прибув до Франції для переговорів — ефір День.LIVE

06 січня 2026 р. 13:05
Зустріч "Коаліції охочих" у Парижі — трансляція

Зустріч "Коаліції охочих" у Парижі — трансляція

06 січня 2026 р. 09:25
Вперше на засіданні Коаліції охочих будуть США — ефір Ранок.LIVE

Вперше на засіданні Коаліції охочих будуть США — ефір Ранок.LIVE

06 січня 2026 р. 08:00
Зеленський провів кадрові зміни в СБУ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський провів кадрові зміни в СБУ — ефір Вечір.LIVE

05 січня 2026 р. 18:15
Трамп зробив заяву щодо замаху на Путіна — ефір День.LIVE

Трамп зробив заяву щодо замаху на Путіна — ефір День.LIVE

05 січня 2026 р. 13:11
Зеленський анонсував важливі зміни в ОВА — ефір Ранок.LIVE

Зеленський анонсував важливі зміни в ОВА — ефір Ранок.LIVE

05 січня 2026 р. 08:00
Термінове звернення Трампа з Білого дому — пряма трансляція

Термінове звернення Трампа з Білого дому — пряма трансляція

03 січня 2026 р. 18:15
Зеленський назвав ім'я нових глав ОП та ГУР — ефір Вечір.LIVE

Зеленський назвав ім'я нових глав ОП та ГУР — ефір Вечір.LIVE

02 січня 2026 р. 17:57

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації