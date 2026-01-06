У Парижі стартував саміт "Коаліції охочих", у якому беруть участь лідери європейських держав, представники США, а також керівництво Європейського Союзу та НАТО. До французької столиці прибув і президент України Володимир Зеленський.

В Парижі світові лідери зустрілися на саміті "Коаліції охочих". Очікується, що президент Франції Емманюель Макрон представить учасникам зустрічі конкретні пропозиції щодо гарантій безпеки для України. За попередніми оцінками, у разі досягнення перемир'я чисельність можливого миротворчого контингенту може становити 15-20 тисяч військових, водночас окремі європейські посадовці висловлюють сподівання на розгортання сил до 30 тисяч осіб.

Юрій Камельчук, народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи

Руслан Рохов, політолог

Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці

Катерина Одарченко, політтехнолог, партнер компанії SIC Group USA

Андрій Кривущенко, позивний "Бородюля", офіцер секції S3 батальйону СВОБОДА, бригада РУБІЖ НГУ

Нагадаємо, раніше було оприлюднено перелік країн, представники яких візьмуть участь у саміті "Коаліції охочих".

Також президент України Володимир Зеленський раніше озвучив свої очікування від зустрічі лідерів у Парижі.