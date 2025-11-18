Відео
Іспанія готує масштабну допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE
Іспанія готує масштабну допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

Іспанія готує масштабну допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

18 листопада 2025 р. 17:46

Text

17:50 Україна отримає від Франції винищувачі й ППО — ефір Вечір.LIVE

Іспанія готує новий пакет підтримки для України — найближчим часом країна виділить мільярд євро на закупівлю американської військової техніки. Ця допомога має посилити українську ППО та доповнить окремий пакет для енергетичної інфраструктури.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 18 листопада.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак;
  • народний депутат України від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;
  • народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб Віталій Войцехівський.
  • народний депутат від фракції "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;
  • дитячий лікар, телеведучий Євген Комаровський;
  • капітан Армії оборони Ізраїлю у відставці, військовий експерт Григорій Тамар.

Нагадаємо, що 18 листопада Президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прибув до Іспанії.

Згодом стало відомо, що в Іспанії Зеленський провів низку важливих зустрічей, під час яких обговорив ППО та підтримку України.

