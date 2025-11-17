Зеленський прибув з візитом до Парижу — прямий ефір

Президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Франції. У Парижі український лідер зустрівся зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.

Зеленський прибув до Франції

Головною темою обговорення між двома лідерами стане війна та подальші кроки співпраці між Україною та Францією. Очікується, що прийняті рішення можуть суттєво вплинути на ситуацію.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський здійснив візит до Афін, під час якого Україна та Греція підписали домовленості щодо імпорту газу.

А також повідомлялося, що президент України зустрівся з президентом парламенту Греції.