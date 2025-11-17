Відео
Зеленський прибув з візитом до Парижу — прямий ефір

Зеленський прибув з візитом до Парижу — прямий ефір

17 листопада 2025 р. 10:51

Президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Франції. У Парижі український лідер зустрівся зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.

Подивитися прямий ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Зеленський прибув до Франції

Головною темою обговорення між двома лідерами стане війна та подальші кроки співпраці між Україною та Францією. Очікується, що прийняті рішення можуть суттєво вплинути на ситуацію.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський здійснив візит до Афін, під час якого Україна та Греція підписали домовленості щодо імпорту газу.

А також повідомлялося, що президент України зустрівся з президентом парламенту Греції.

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

