Зеленский прибыл с визитом в Париж — прямой эфир

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию. В Париже украинский лидер встретился со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Посмотреть прямой эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Зеленский прибыл во Францию

Главной темой обсуждения между двумя лидерами станет война и дальнейшие шаги сотрудничества между Украиной и Францией. Ожидается, что принятые решения могут существенно повлиять на ситуацию.

Напомним, накануне Владимир Зеленский совершил визит в Афины, во время которого Украина и Греция подписали договоренности по импорту газа.

А также сообщалось, что президент Украины встретился с президентом парламента Греции.