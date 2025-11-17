Зеленский прибыл с визитом в Париж — прямой эфир

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию. В Париже украинский лидер встретился со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Посмотреть прямой эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
Зеленский прибыл во Францию
Главной темой обсуждения между двумя лидерами станет война и дальнейшие шаги сотрудничества между Украиной и Францией. Ожидается, что принятые решения могут существенно повлиять на ситуацию.
Напомним, накануне Владимир Зеленский совершил визит в Афины, во время которого Украина и Греция подписали договоренности по импорту газа.
А также сообщалось, что президент Украины встретился с президентом парламента Греции.