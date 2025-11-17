Стубб высказался о переговорах Украины и РФ — эфир Ранок.LIVE

Финский президент Александр Стубб заявил, что пока не видит реальных условий для объявления перемирия или начала мирных переговоров в ближайшие месяцы. Он подчеркнул, что Запад не должен ослаблять поддержку Украины из-за коррупционных скандалов и отметил, что было бы положительно, если бы определенный прогресс в переговорах появился хотя бы до марта.
Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE.
О чем эфир
Среди главных тем утреннего эфира:
- Прогнозы финского лидера относительно переговоров с Россией и завершения войны в Украине;
- Новые успехи украинских дронов и расширение их производства, а также введение "е-баллов" для военных.
- Ситуация на фронте и увеличение случаев СЗЧ в армии.
- Кадровые изменения в Кабинете министров, а также введение новых видов государственной помощи для семей с детьми "еЯсли" и "еСадик".
- Поддержка международных партнеров и импорт газа для Украины из Греции.
Гости эфира
Сегодня в студии будут говорить на актуальные темы:
- командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко;
- эксперт по международным вопросам Богдан Ференс;
- полковник, спикер оперативного командования ОК Запад Сухопутных войск ВС Украины Олег Домбровский;
- председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк;
- министр топлива и энергетики (2007-2010), министр энергетики Украины и угольной промышленности (2014) Юрий Продан;
- директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко;
- заместитель председателя Профсоюза работников образования и науки Украины Сергей Романюк.
Напомним, Украина и Греция заключили соглашение о поставках газа в зимний период.
А также председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина стремится стать мировым лидером по производству дронов.