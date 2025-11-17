Стубб высказался о переговорах Украины и РФ — эфир Ранок.LIVE

Финский президент Александр Стубб заявил, что пока не видит реальных условий для объявления перемирия или начала мирных переговоров в ближайшие месяцы. Он подчеркнул, что Запад не должен ослаблять поддержку Украины из-за коррупционных скандалов и отметил, что было бы положительно, если бы определенный прогресс в переговорах появился хотя бы до марта.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир

Среди главных тем утреннего эфира:

Прогнозы финского лидера относительно переговоров с Россией и завершения войны в Украине;

Новые успехи украинских дронов и расширение их производства, а также введение "е-баллов" для военных.

Ситуация на фронте и увеличение случаев СЗЧ в армии.

Кадровые изменения в Кабинете министров, а также введение новых видов государственной помощи для семей с детьми "еЯсли" и "еСадик".

Поддержка международных партнеров и импорт газа для Украины из Греции.

Гости эфира

Сегодня в студии будут говорить на актуальные темы:

командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко;

эксперт по международным вопросам Богдан Ференс;

полковник, спикер оперативного командования ОК Запад Сухопутных войск ВС Украины Олег Домбровский;

председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк;

министр топлива и энергетики (2007-2010), министр энергетики Украины и угольной промышленности (2014) Юрий Продан;

директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко;

заместитель председателя Профсоюза работников образования и науки Украины Сергей Романюк.

Напомним, Украина и Греция заключили соглашение о поставках газа в зимний период.

А также председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина стремится стать мировым лидером по производству дронов.