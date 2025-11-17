Видео
Україна
Стубб высказался о переговорах Украины и РФ — эфир Ранок.LIVE

Стубб высказался о переговорах Украины и РФ — эфир Ранок.LIVE

17 ноября 2025 г. 7:58

07:58 Стубб высказался о переговорах Украины и РФ — эфир Ранок.LIVE

12:56 Зеленский прибыл в Грецию на переговоры — прямой эфир

21:00 Пенсия, субсидии и цены в Украине — интервью с Гетманцевым

18:08 Зеленский изменил состав СНБО — эфир Вечір.LIVE

13:05 ВСУ запустили ракеты "Длинный Нептун" по РФ — эфир День.LIVE

08:00 Берлин призвал Киев остановить приток молодежи — эфир Ранок.LIVE

18:15 Сырский назвал семь горячих точек фронта — эфир Вечір.LIVE

13:00 США исчерпали возможности санкций против РФ — эфир День.LIVE

08:00 В Украине развернут стену дронов — эфир Ранок.LIVE

21:59 Как поднять свою зарплату — HR назвал проверенную схему

Финский президент Александр Стубб заявил, что пока не видит реальных условий для объявления перемирия или начала мирных переговоров в ближайшие месяцы. Он подчеркнул, что Запад не должен ослаблять поддержку Украины из-за коррупционных скандалов и отметил, что было бы положительно, если бы определенный прогресс в переговорах появился хотя бы до марта.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир

Среди главных тем утреннего эфира:

  • Прогнозы финского лидера относительно переговоров с Россией и завершения войны в Украине;
  • Новые успехи украинских дронов и расширение их производства, а также введение "е-баллов" для военных.
  • Ситуация на фронте и увеличение случаев СЗЧ в армии.
  • Кадровые изменения в Кабинете министров, а также введение новых видов государственной помощи для семей с детьми "еЯсли" и "еСадик".
  • Поддержка международных партнеров и импорт газа для Украины из Греции.

Гости эфира

Сегодня в студии будут говорить на актуальные темы:

  • командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко;
  • эксперт по международным вопросам Богдан Ференс;
  • полковник, спикер оперативного командования ОК Запад Сухопутных войск ВС Украины Олег Домбровский;
  • председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк;
  • министр топлива и энергетики (2007-2010), министр энергетики Украины и угольной промышленности (2014) Юрий Продан;
  • директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко;
  • заместитель председателя Профсоюза работников образования и науки Украины Сергей Романюк.

Напомним, Украина и Греция заключили соглашение о поставках газа в зимний период.

А также председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина стремится стать мировым лидером по производству дронов.

