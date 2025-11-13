Видео
США исчерпали возможности санкций против РФ — эфир День.LIVE

США исчерпали возможности санкций против РФ — эфир День.LIVE

13 ноября 2025 г. 13:00

12 ноября 2025
Text

21:59 Как поднять свою зарплату — HR назвал проверенную схему

Text

19:59 Киев без света, а Кличко в Берлине — эфир Київський час

Text

18:13 Кабмин ввел санкции против Миндича и Цукермана — эфир Вечір.LIVE

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон фактически достиг предела в введении новых санкций против России. Его заявление прозвучало после встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 13 ноября.

Гости эфира День.LIVE

Гостями сегодняшнего эфира стали:

  • Михаил Непран — первый вице-президент торгово-промышленной палаты;
  • Роман Кичко — адвокат;
  • Юрий Романюк — председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО";
  • Мария Зайцева — депутат Харьковского районного совета;
  • Игорь Пиць — командир расчета роты ударных беспилотных систем;
  • Константин Матвиенко — политический эксперт;
  • Дмитрий Соломчук — народный депутат "Слуга народа";
  • Игорь Семиволос — директор центра ближневосточных исследований.

Напомним, ранее Марко Рубио заявил, что США хотят, чтобы санкции против РФ реально работали. Вашингтон не вводит ограничения для Москвы, чтобы только заявить о них.

В то же время 12 ноября Канада ввела санкции против РФ. Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за поддержку.

