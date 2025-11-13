США исчерпали возможности санкций против РФ — эфир День.LIVE

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон фактически достиг предела в введении новых санкций против России. Его заявление прозвучало после встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 13 ноября.

Гости эфира День.LIVE

Гостями сегодняшнего эфира стали:

Михаил Непран — первый вице-президент торгово-промышленной палаты;

Роман Кичко — адвокат;

Юрий Романюк — председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО";

Мария Зайцева — депутат Харьковского районного совета;

Игорь Пиць — командир расчета роты ударных беспилотных систем;

Константин Матвиенко — политический эксперт;

Дмитрий Соломчук — народный депутат "Слуга народа";

Игорь Семиволос — директор центра ближневосточных исследований.

Напомним, ранее Марко Рубио заявил, что США хотят, чтобы санкции против РФ реально работали. Вашингтон не вводит ограничения для Москвы, чтобы только заявить о них.

В то же время 12 ноября Канада ввела санкции против РФ. Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за поддержку.