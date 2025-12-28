Видео
Переговоры Зеленского и Трампа — прямой эфир

Переговоры Зеленского и Трампа — прямой эфир

28 декабря 2025 г. 20:00

Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 28 декабря, встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Переговоры проходят во Флориде.

Посмотреть прямой эфир встречи Зеленского с Трампом можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Встреча Зеленского с Трампом

За переговорами Зеленского и Трампа во Флориде можно наблюдать в прямом эфире. Ожидается, что лидеры обсудят мирный план по завершению войны в Украине.

Напомним, перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

А Зеленский перед переговорами созвонился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

20:17 Звезда Барселоны станет одноклубником Цыганкова и Ваната

20:12 Доначисление налога на недвижимость — когда это возможно

20:07 В Киеве состоялась акция в поддержку пленных — фоторепортаж

20:01 Трамп готов представить Конгрессу гарантии для Украины, — СМИ

19:02 Трамп поговорил с Путиным перед встречей с Зеленским

18:58 На Прикарпатье опрокинулся автобус — есть погибший и раненые

18:56 Украина готова отвести войска, но есть условие, — Зеленский

18:45 Укрпошта может выйти на рынок акций — Магомедов

18:36 Борщ подорожал, а фрукты теперь роскошь — какие цены в Одессе

