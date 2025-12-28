Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 28 декабря, встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Переговоры проходят во Флориде.

Посмотреть прямой эфир встречи Зеленского с Трампом можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Встреча Зеленского с Трампом

За переговорами Зеленского и Трампа во Флориде можно наблюдать в прямом эфире. Ожидается, что лидеры обсудят мирный план по завершению войны в Украине.

Напомним, перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

А Зеленский перед переговорами созвонился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.