Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с участием Украины, США и России состоятся 5 и 6 марта. В то же время возможно изменение места проведения переговоров.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 3 марта

В эфире обсудят обострение на Ближнем Востоке и его последствия для безопасности Европы и Украины, в частности риски для поставок западного оружия и дипломатические сигналы о переговорах и гарантиях безопасности. Также эксперты прокомментируют военные угрозы ближайших дней, развитие ПВО и разведданные о новых российских образцах вооружения, а также удары по военным целям РФ. Узнайте о влиянии закрытия Ормузского пролива на нефть, бизнес и цены, а также международные инициативы по восстановлению, включая старт парламентской коалиции поддержки волонтеров "Добробата" в Польше и Литве в начале марта.

Гости эфира:

Олег Саакян, политолог

Иван Ступак, военный эксперт, экс-сотрудник СБУ

Олег Саркиц, эксперт по геоэкономике

Борис Бриль, израильский врач

Николай Томенко, политический и общественный деятель

Ростислав Коробка, вице-президент торгово-промышленной палаты

Напомним, конгрессмены в США прокомментировали, как война в Иране повлияет на помощь Украине.

Тем временем в Украине резко выросли цены на топливо со вчерашнего дня, 2 марта.