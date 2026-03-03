Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Зеленский назвал новые страны для переговоров с РФ — эфир День.LIVE arrow
Зеленский назвал новые страны для переговоров с РФ — эфир День.LIVE

Зеленский назвал новые страны для переговоров с РФ — эфир День.LIVE

3 марта 2026 г. 13:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:00 Зеленский назвал новые страны для переговоров с РФ — эфир День.LIVE

Text

08:00 Разведка узнала новые планы России на Украину — эфир Ранок.LIVE

2 марта 2026
Text

18:30 Украина готова к новым шагам для вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Text

13:13 Украину привлекут к сбитию дронов в Персидском заливе — День.LIVE

Text

08:00 Зеленский предупредил об угрозе новых атак — эфир Ранок.LIVE

27 февраля 2026
Text

21:30 Спецпенсии и детенизация экономики — интервью с Гетманцевым

Text

21:00 Кто зарабатывает на бесплатном протезировании — расследование "Наша справа"

Text

18:04 Зеленский сделал прогноз относительно окончания войны — эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 Зеленский сделал заявление об окончании войны — эфир День.LIVE

Text

08:00 Умеров заявил о трехсторонней встрече вскоре — эфир Ранок.LIVE

Text

13:00 Зеленский назвал новые страны для переговоров с РФ — эфир День.LIVE

Text

08:00 Разведка узнала новые планы России на Украину — эфир Ранок.LIVE

2 марта 2026
Text

18:30 Украина готова к новым шагам для вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Text

13:13 Украину привлекут к сбитию дронов в Персидском заливе — День.LIVE

Text

08:00 Зеленский предупредил об угрозе новых атак — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с участием Украины, США и России состоятся 5 и 6 марта. В то же время возможно изменение места проведения переговоров. 

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE. 

Эфир День.LIVE 3 марта

В эфире обсудят обострение на Ближнем Востоке и его последствия для безопасности Европы и Украины, в частности риски для поставок западного оружия и дипломатические сигналы о переговорах и гарантиях безопасности. Также эксперты прокомментируют военные угрозы ближайших дней, развитие ПВО и разведданные о новых российских образцах вооружения, а также удары по военным целям РФ. Узнайте о влиянии закрытия Ормузского пролива на нефть, бизнес и цены, а также международные инициативы по восстановлению, включая старт парламентской коалиции поддержки волонтеров "Добробата" в Польше и Литве в начале марта.

Гости эфира:

  • Олег Саакян, политолог
  • Иван Ступак, военный эксперт, экс-сотрудник СБУ
  • Олег Саркиц, эксперт по геоэкономике
  • Борис Бриль, израильский врач
  • Николай Томенко, политический и общественный деятель
  • Ростислав Коробка, вице-президент торгово-промышленной палаты

Напомним, конгрессмены в США прокомментировали, как война в Иране повлияет на помощь Украине.

Тем временем в Украине резко выросли цены на топливо со вчерашнего дня, 2 марта.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:00 Денежная помощь Каритас — как можно получить 5 400 долларов

Text

13:00 Зеленский назвал новые страны для переговоров с РФ — эфир День.LIVE

12:56 Одесский зоопарк под ударом — территорию зверинца хотят застроить

12:40 Vodafone повысит стоимость популярных тарифов — каких цен ждать с 5 марта

12:39 Дело Медведчука о присвоении нефтепровода передали в суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:33 Европа не сможет покрыть все нужды Украины вместо США — Зеленский

12:20 Поступление в военный вуз — можно ли сделать это во время службы в ВСУ

12:08 Агентка ФСБ пыталась устроиться в ТЦК на Харьковщине для шпионажа

12:06 Выборы в Украине — Зеленский сказал, когда состоятся

11:59 Планы Кремля по захвату Одессы — что говорят специалисты

13:00 Денежная помощь Каритас — как можно получить 5 400 долларов

12:56 Одесский зоопарк под ударом — территорию зверинца хотят застроить

12:40 Vodafone повысит стоимость популярных тарифов — каких цен ждать с 5 марта

12:39 Дело Медведчука о присвоении нефтепровода передали в суд

12:33 Европа не сможет покрыть все нужды Украины вместо США — Зеленский

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:20 Поступление в военный вуз — можно ли сделать это во время службы в ВСУ

12:08 Агентка ФСБ пыталась устроиться в ТЦК на Харьковщине для шпионажа

12:06 Выборы в Украине — Зеленский сказал, когда состоятся

11:59 Планы Кремля по захвату Одессы — что говорят специалисты

11:47 Зеленский назвал три варианта, где можно провести переговоры с Россией

22:29 Пожелания и надежды — чего одесситы ожидают от весны в этом году

28 февраля

06:33 Какой видят Одессу ее жители — чтобы изменили в своем городе

27 февраля

06:33 Огурцы по 400 гривен — цены на овощи на одесском рынке растут

26 февраля

06:33 Компенсации за уничтоженные РФ дома и квартиры — совет юриста

24 февраля

07:46 Из окопов к мирной жизни — путь одесского ветерана во время войны

06:55 Тысячи убитых — на Майдане посчитали флажки по погибшим

06:33 Годовщина войны — как изменилась жизнь одесситов после 24 февраля

06:19 Экономика под огнем – как выживает бизнес у фронта

04:37 Как начиналась война — фото и видео, облетевшие мир

21 февраля

06:33 Что нужно знать при переходе на украинский язык — советы филолога

Text

13:00 Зеленский назвал новые страны для переговоров с РФ — эфир День.LIVE

Text

08:00 Разведка узнала новые планы России на Украину — эфир Ранок.LIVE

2 марта
Text

18:30 Украина готова к новым шагам для вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Text

13:13 Украину привлекут к сбитию дронов в Персидском заливе — День.LIVE

Text

08:00 Зеленский предупредил об угрозе новых атак — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Разведка узнала новые планы России на Украину — эфир Ранок.LIVE

Разведка узнала новые планы России на Украину — эфир Ранок.LIVE

3 марта 2026 г. 8:00
Украина готова к новым шагам для вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

Украина готова к новым шагам для вступления в ЕС — эфир Вечір.LIVE

2 марта 2026 г. 18:30
Украину привлекут к сбитию дронов в Персидском заливе — День.LIVE

Украину привлекут к сбитию дронов в Персидском заливе — День.LIVE

2 марта 2026 г. 13:13
Зеленский предупредил об угрозе новых атак — эфир Ранок.LIVE

Зеленский предупредил об угрозе новых атак — эфир Ранок.LIVE

2 марта 2026 г. 8:00
Спецпенсии и детенизация экономики — интервью с Гетманцевым

Спецпенсии и детенизация экономики — интервью с Гетманцевым

27 февраля 2026 г. 21:30
Кто зарабатывает на бесплатном протезировании — расследование "Наша справа"

Кто зарабатывает на бесплатном протезировании — расследование "Наша справа"

27 февраля 2026 г. 21:00
Зеленский сделал прогноз относительно окончания войны — эфир Вечір.LIVE

Зеленский сделал прогноз относительно окончания войны — эфир Вечір.LIVE

27 февраля 2026 г. 18:04
Зеленский сделал заявление об окончании войны — эфир День.LIVE

Зеленский сделал заявление об окончании войны — эфир День.LIVE

27 февраля 2026 г. 13:16

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации