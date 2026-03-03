Украина получила доступ к детальным планам российского военного командования на 2026-2027 годы. Перехваченные документы свидетельствуют о намерениях РФ продолжать оккупацию Донецкой и Луганской областей, а также развивать наступление в направлении Запорожья и Днепра. Однако, как отметил Владимир Зеленский, эти планы часто не имеют ничего общего с действительностью, поскольку россиянам сложно выполнять поставленные задачи.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 3 марта

В эфире ведущие обсудят с гостями и экспертами обновления с Боровско-Лиманского направления, дроны и наземные роботизированные комплексы, в частности на фоне заявлений о превосходстве сил РФ и влияние блокировки Starlink.

Далее обсудят ситуацию с безопасностью в Запорожской области, подготовку нового раунда трехсторонних переговоров 5-9 марта и дискуссии о территориях и вероятных выборах, где законопроект готов на две трети.

Отдельное внимание уделят теме обострения на Ближнем Востоке, последствия операции против Ирана и реакции США и Израиля. Также в фокусе будет вопрос ВПЛ и жилищных программ, эвакуация детей из зон активных боевых действий, а далее - экономические последствия региональной эскалации: нефть, газ в ЕС и возможные колебания курса евро и доллара.

Завершат эфир разговорами о ПВО, ракетных угрозах, новых образцах вооружений РФ, ударах по военным целям в Новороссийске и то, как война на Ближнем Востоке может влиять на поставки оружия Украине.

Гости эфира Утро.LIVE

Позывной "Макар", командир роты ударных наземных роботизированных комплексов 3 ОШБр

Регина Харченко, и.о. городского головы Запорожья

Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог"

Павел Фролов, народный депутат "Слуга Народа", председатель ВСК по защите прав ВПЛ и пострадавших в результате агрессии РФ

Анна Уколова, майор запаса, представитель пресс-службы Армии обороны Израиля

Василий Фурман, доктор экономических наук, член совета НБУ

Виталий Кулик, футуролог

Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины"

Петр Олещук, политолог

Отдельно Владимир Зеленский отреагировал на угрозы России выйти из переговорного процесса.

Также ранее глава государства комментировал, предоставляют ли США и ЕС разведданные Украине.