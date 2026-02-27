В Женеве завершили еще один раунд переговоров в двух форматах. Сначала они прошли отдельно с американской стороной, а затем состоялась трехсторонняя встреча с участием США и Швейцарии.

Об этом и не только услышите в эфир Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 27 февраля

В фокусе эфира будет переговорный трек и сигналы о дальнейших контактах. Также обсудят оперативную ситуацию в Донецкой области и юге, последствия подрыва дамбы, роль Starlink и новые дроновые решения. Будет дискуссия о референдуме и послевоенных выборах, резонансных кейсах по ТЦК и коррупции, энергетических последствиях атак и отключений, молодежной политике и городских инициативах, а также экономических новостях: замороженных активах РФ, обновленной банкноте 100 гривен и европейском кредите.

Гости эфира Ранок.LIVE

Мамука Мамулашвили, командир добровольческого батальона "Грузинский легион", солдат

Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии, подполковник

Сергей Евтушок, народный депутат "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики

Сергей Старенький, адвокат, заместитель председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины

Сергей Нагорняк, народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг

Ирина Озимок, директор местного экономического развития UMAEF, основательница молодежного урбанруха "У города есть я"

Олесь Маляревич, заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес"

Александр Савченко, экономист, финансист

Отметим, что секретарь СНБО Рустем Умеров подвел итоги переговоров в Женеве и назвал конкретно темы, которые обсуждались.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что войну в Украине невозможно закончить военным путем.