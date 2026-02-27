В Женеве завершили еще один раунд переговоров в двух форматах. Сначала они прошли отдельно с американской стороной, а затем состоялась трехсторонняя встреча с участием США и Швейцарии.
В фокусе эфира будет переговорный трек и сигналы о дальнейших контактах. Также обсудят оперативную ситуацию в Донецкой области и юге, последствия подрыва дамбы, роль Starlink и новые дроновые решения. Будет дискуссия о референдуме и послевоенных выборах, резонансных кейсах по ТЦК и коррупции, энергетических последствиях атак и отключений, молодежной политике и городских инициативах, а также экономических новостях: замороженных активах РФ, обновленной банкноте 100 гривен и европейском кредите.
Гости эфира Ранок.LIVE
- Мамука Мамулашвили, командир добровольческого батальона "Грузинский легион", солдат
- Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии, подполковник
- Сергей Евтушок, народный депутат "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики
- Сергей Старенький, адвокат, заместитель председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины
- Сергей Нагорняк, народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг
- Ирина Озимок, директор местного экономического развития UMAEF, основательница молодежного урбанруха "У города есть я"
- Олесь Маляревич, заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес"
- Александр Савченко, экономист, финансист
Отметим, что секретарь СНБО Рустем Умеров подвел итоги переговоров в Женеве и назвал конкретно темы, которые обсуждались.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что войну в Украине невозможно закончить военным путем.