Умеров заявил о трехсторонней встрече вскоре — эфир Ранок.LIVE

Умеров заявил о трехсторонней встрече вскоре — эфир Ранок.LIVE

27 февраля 2026 г. 8:00

В Женеве завершили еще один раунд переговоров в двух форматах. Сначала они прошли отдельно с американской стороной, а затем состоялась трехсторонняя встреча с участием США и Швейцарии.

Об этом и не только услышите в эфир Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 27 февраля

В фокусе эфира будет переговорный трек и сигналы о дальнейших контактах. Также обсудят оперативную ситуацию в Донецкой области и юге, последствия подрыва дамбы, роль Starlink и новые дроновые решения. Будет дискуссия о референдуме и послевоенных выборах, резонансных кейсах по ТЦК и коррупции, энергетических последствиях атак и отключений, молодежной политике и городских инициативах, а также экономических новостях: замороженных активах РФ, обновленной банкноте 100 гривен и европейском кредите.

Гости эфира Ранок.LIVE

  • Мамука Мамулашвили, командир добровольческого батальона "Грузинский легион", солдат
  • Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии, подполковник
  • Сергей Евтушок, народный депутат "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики
  • Сергей Старенький, адвокат, заместитель председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины
  • Сергей Нагорняк, народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг
  • Ирина Озимок, директор местного экономического развития UMAEF, основательница молодежного урбанруха "У города есть я"
  • Олесь Маляревич, заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес"
  • Александр Савченко, экономист, финансист

Отметим, что секретарь СНБО Рустем Умеров подвел итоги переговоров в Женеве и назвал конкретно темы, которые обсуждались.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что войну в Украине невозможно закончить военным путем.

