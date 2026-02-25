Видео
Итоги зимы и новые тарифы — эфир Київський час

Итоги зимы и новые тарифы — эфир Київський час

25 февраля 2026 г. 19:00

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

21:32 Американские политики делают важные заявления — прямой эфир

Киев подводит итоги зимы, которая стала серьезным испытанием для города и его инфраструктуры. Как столица пережила сложный период, вырастут ли тарифы и какой была работа КГГА — смотрите в новом выпуске программы "Київський час".

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду в 19:00.

Гости эфира "Київський час"

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • председатель Оболонской РГА в городе Киеве, кандидат юридических наук Кирилл Фесик;
  • депутат Киевского городского совета, фракция "Батькивщина", (Первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности) Алла Шлапак;
  • депутат Киевского городского совета, фракция "Голос", заместитель председателя комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Тарас Козак;
  • директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко;
  • председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Недавно в КГВА сказали, в каких районах Киева не восстановят тепло до завершения отопительного сезона.

Ранее, 16 февраля, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Днепровском и Дарницком районах более 1100 домов не подключены к теплоснабжению.

