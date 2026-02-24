Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Брифинг Зеленского в Киеве — ключевые заявления президента arrow
Брифинг Зеленского в Киеве — ключевые заявления президента

Брифинг Зеленского в Киеве — ключевые заявления президента

24 февраля 2026 г. 17:19

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:00 Трамп хочет завершить войну в Украине до июля — эфир Вечір.LIVE

Text

17:19 Брифинг Зеленского в Киеве — ключевые заявления президента

Text

13:11 Путин не остановится после сдачи Донбасса — эфир День.LIVE

Text

08:00 Годовщина полномасшатабного вторжения РФ в Украину — эфир Новини.LIVE

Text

08:00 Зеленский встретится с лидерами ЕС в годовщину войны — эфир Ранок.LIVE

23 февраля 2026
Text

18:00 На годовщину войны в Киев прибудут главы ЕС — эфир Вечір.LIVE

Text

13:17 Зеленский высказался о начале Третьей мировой — эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия готовит новые теракты в Украине — эфир Ранок.LIVE

22 февраля 2026
Text

21:09Церемония закрытия Олимпийских игр-2026 — прямая трансляция

20 февраля 2026
Text

21:00 Изменения в бюджете и повышение зарплат — интервью с Гетманцевым

Text

18:00 Трамп хочет завершить войну в Украине до июля — эфир Вечір.LIVE

Text

17:19 Брифинг Зеленского в Киеве — ключевые заявления президента

Text

13:11 Путин не остановится после сдачи Донбасса — эфир День.LIVE

Text

08:00 Годовщина полномасшатабного вторжения РФ в Украину — эфир Новини.LIVE

Text

08:00 Зеленский встретится с лидерами ЕС в годовщину войны — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 февраля, проводит брифинг вместе с европейскими лидерами. Пресс-конференция посвящена четырехлетней годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Смотреть прямой эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Прямой эфир брифинга Зеленского

Вместе с Владимиром Зеленским заявления на брифинге делают председатель Европейского совета Антонио Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Они прибыли в Киев в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Визит иностранных партнеров в Киев

Во вторник, 24 февраля, в Украину прибыла Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что это уже десятая поездка в Украину с начала полномасштабной войны. Президент заверила, что Европа непоколебимо будет стоять рядом с Киевом до победы.

Кроме того, в Украину прибыли и другие мировые лидеры. Они почтили память павших защитников и посетили разрушенные российскими обстрелами объекты энергетической инфраструктуры.

Иностранные делегации также присутствовали во время сегодняшнего заседания парламента. Они приехали поддержать Украину в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.

В ВР выступил маршалок Сейма Польши Влодзимеж Чажастый. Он подчеркнул, что Варшава поддерживает европейский путь Киева.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:00 Потери украинского спорта за 4 года войны — олимпийцы, чемпионы и молодежь

Text

18:00 Трамп хочет завершить войну в Украине до июля — эфир Вечір.LIVE

17:59 Зеленский заявил, что Путин будет блокировать вступление Украины в ЕС

17:55 Трамп определил новый дедлайн мира в Украине — известна дата

17:34 Рютте обратился к украинцам в годовщину большой войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:32 Зеленский призвал остановить экспорт российского топлива в Европу

17:31 Почему в СССР строили именно 5- и 9-этажки — настоящие причины

Text

17:19 Брифинг Зеленского в Киеве — ключевые заявления президента

17:12 С такими ценами на яйца экономить не получается — что происходит в АТБ

17:00 В Киеве горит здание "Радио Эра" — что известно

18:00 Потери украинского спорта за 4 года войны — олимпийцы, чемпионы и молодежь

17:59 Зеленский заявил, что Путин будет блокировать вступление Украины в ЕС

17:55 Трамп определил новый дедлайн мира в Украине — известна дата

17:34 Рютте обратился к украинцам в годовщину большой войны

17:32 Зеленский призвал остановить экспорт российского топлива в Европу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 Почему в СССР строили именно 5- и 9-этажки — настоящие причины

17:12 С такими ценами на яйца экономить не получается — что происходит в АТБ

17:00 В Киеве горит здание "Радио Эра" — что известно

16:43 Выборы президента — Зеленский ответил, будет ли идти снова

16:34 Единство и сила — в Одессе развернули флаги Украины и ЕС

07:46 Из окопов к мирной жизни — путь одесского ветерана во время войны

06:55 Тысячи убитых — на Майдане посчитали флажки по погибшим

06:33 Годовщина войны — как изменилась жизнь одесситов после 24 февраля

06:19 Экономика под огнем – как выживает бизнес у фронта

04:37 Как начиналась война — фото и видео, облетевшие мир

21 февраля

06:33 Что нужно знать при переходе на украинский язык — советы филолога

20 февраля

06:33 Кого одесситы считают сегодня героями Украины — мнения горожан

18 февраля

06:33 Стоимость продуктов на одесском Привозе — что подорожало в феврале

17 февраля

06:33 Денег на все не хватает — что говорят одесситы о своих зарплатах

14 февраля

06:33 День святого Валентина — как к нему относятся одесситы

Text

18:00 Трамп хочет завершить войну в Украине до июля — эфир Вечір.LIVE

Text

17:19 Брифинг Зеленского в Киеве — ключевые заявления президента

Text

13:11 Путин не остановится после сдачи Донбасса — эфир День.LIVE

Text

08:00 Годовщина полномасшатабного вторжения РФ в Украину — эфир Новини.LIVE

Text

08:00 Зеленский встретится с лидерами ЕС в годовщину войны — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Трамп хочет завершить войну в Украине до июля — эфир Вечір.LIVE

Трамп хочет завершить войну в Украине до июля — эфир Вечір.LIVE

24 февраля 2026 г. 18:00
Путин не остановится после сдачи Донбасса — эфир День.LIVE

Путин не остановится после сдачи Донбасса — эфир День.LIVE

24 февраля 2026 г. 13:11
Годовщина полномасшатабного вторжения РФ в Украину — эфир Новини.LIVE

Годовщина полномасшатабного вторжения РФ в Украину — эфир Новини.LIVE

24 февраля 2026 г. 8:00
Зеленский встретится с лидерами ЕС в годовщину войны — эфир Ранок.LIVE

Зеленский встретится с лидерами ЕС в годовщину войны — эфир Ранок.LIVE

24 февраля 2026 г. 8:00
Потерял ноги, но спас побратимов - интервью с ветераном ГУР "Наум"

Потерял ноги, но спас побратимов - интервью с ветераном ГУР "Наум"

24 февраля 2026 г. 6:10
На годовщину войны в Киев прибудут главы ЕС — эфир Вечір.LIVE

На годовщину войны в Киев прибудут главы ЕС — эфир Вечір.LIVE

23 февраля 2026 г. 18:00
Зеленский высказался о начале Третьей мировой — эфир День.LIVE

Зеленский высказался о начале Третьей мировой — эфир День.LIVE

23 февраля 2026 г. 13:17
Россия готовит новые теракты в Украине — эфир Ранок.LIVE

Россия готовит новые теракты в Украине — эфир Ранок.LIVE

23 февраля 2026 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации