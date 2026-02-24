Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 февраля, проводит брифинг вместе с европейскими лидерами. Пресс-конференция посвящена четырехлетней годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Смотреть прямой эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Прямой эфир брифинга Зеленского

Вместе с Владимиром Зеленским заявления на брифинге делают председатель Европейского совета Антонио Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Они прибыли в Киев в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Визит иностранных партнеров в Киев

Во вторник, 24 февраля, в Украину прибыла Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что это уже десятая поездка в Украину с начала полномасштабной войны. Президент заверила, что Европа непоколебимо будет стоять рядом с Киевом до победы.

Кроме того, в Украину прибыли и другие мировые лидеры. Они почтили память павших защитников и посетили разрушенные российскими обстрелами объекты энергетической инфраструктуры.

Иностранные делегации также присутствовали во время сегодняшнего заседания парламента. Они приехали поддержать Украину в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.

В ВР выступил маршалок Сейма Польши Влодзимеж Чажастый. Он подчеркнул, что Варшава поддерживает европейский путь Киева.