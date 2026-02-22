Зимние Олимпийские игры, которые проходили в Италии, завершились. В этот день в городе-соорганизаторе Кортина-д'Ампеццо торжественно погас олимпийский огонь, что означает закрытие одного из главных спортивных событий мира.

Смотрите церемонию закрытия Олимпиады-2026 на Новини.LIVE.

Церемония закрытия Зимних Олимпийских игр-2026

Соревнования проходили с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина-д'Ампеццо. На церемонии закрытия окончательно подведут итоги соревнований спортсменов на Олимпиаде-2026.

Новини.LIVE рассказывали, что запланировано на вечер последнего дня Олимпийских игр-2026 и кого выбрали знаменосцами среди украинских представителей.

Напомним, что для сборной Украины зимние соревнования в Италии были одними из худших в истории, ведь в третий раз мы не получили ни одной медали.

Также не обошлось и без скандалов. В частности, украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировал МОК из-за шлема памяти с изображениями убитых Россией украинских спортсменов.