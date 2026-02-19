Пресс-секретарь секретаря СНБО заявила, что переговоры в Женеве продолжались около двух часов. По ее словам, консультации завершили как политическая, так и военная группы. Еще один раунд мирных переговоров состоится в ближайшее время.
Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.
Эфир День.LIVE 19 февраля
В выпуске вы услышите подробно об итогах переговоров в Женеве и новых сигналах от сторон, в частности комментарий Буданова о разговоре и позиция Зеленского относительно территорий, формата переговоров и неприемлемости "мира" со сдачей Донбасса, а также сообщения об отдельных контактах Умерова и Арахамии с Мединским и оценки относительно попыток России тормозить прогресс.
Отдельно эксперты будут говорить о вероятных выборах и гарантиях права голоса, ценах на нефть, горючем, рекорде евро к гривне, прогнозе по доллару, теневой занятости, "Национальном кэшбеке", решении МВФ, импорте авто под "налог на роскошь" и переводах из-за рубежа.
Также в фокусе будет рекрутинг и ситуация в Донецкой области (район Константиновки), европейские решения и дискуссии вокруг "Дружбы", бизнес и дороги зимой, а в конце ведущие и гости поговорят об аграрных темах: влияние погоды на урожай, экспорт 2025 года, цены на картофель и нелегальный рынок кофе.
Гости эфира:
- Игорь Попов, политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина"
- Олег Гетман, экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы
- Алексей Якубин, кандидат политических наук
- Денис Швыдкий, начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР
- Игорь Когут, политолог, директор Украинского парламентского института
- Михаил Непран, первый вице-президент торгово-промышленной палаты
- Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"
- Дмитрий Соломчук, народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики
Ранее пресс-секретарь Белого дома сообщала, что во время переговоров в Женеве удалось достичь определенного результата. Зато Владимир Зеленский заявил, что результаты переговоров слабые и он ожидал больше конкретики.