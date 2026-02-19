Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Украина и НАТО усилят сотрудничество по разведданным — эфир День.LIVE arrow
Украина и НАТО усилят сотрудничество по разведданным — эфир День.LIVE

Украина и НАТО усилят сотрудничество по разведданным — эфир День.LIVE

19 февраля 2026 г. 13:30

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:30 Украина и НАТО усилят сотрудничество по разведданным — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский заявил о новых переговорах с РФ — эфир Ранок.LIVE

18 февраля 2026
Text

19:00 Как столица переживает последствия снежного хаоса — Київський час

Text

18:00 Результаты переговоров в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 Новые подробности о переговорном процессе — эфир День.LIVE

Text

08:00 В Женеве стартует второй день переговоров Украины — эфир Ранок.LIVE

17 февраля 2026
Text

18:13 Переговоры Украины, России и США в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Украина, США и Россия начинают переговоры — эфир День.LIVE

Text

08:00 Известны новые подробности о переговорах в Женеве - эфир Ранок.LIVE

16 февраля 2026
Text

17:50 Зеленский заявил о подготовке РФ к новому удару, — Вечір.LIVE

Text

13:30 Украина и НАТО усилят сотрудничество по разведданным — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский заявил о новых переговорах с РФ — эфир Ранок.LIVE

18 февраля 2026
Text

19:00 Как столица переживает последствия снежного хаоса — Київський час

Text

18:00 Результаты переговоров в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 Новые подробности о переговорном процессе — эфир День.LIVE

Пресс-секретарь секретаря СНБО заявила, что переговоры в Женеве продолжались около двух часов. По ее словам, консультации завершили как политическая, так и военная группы. Еще один раунд мирных переговоров состоится в ближайшее время.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 19 февраля

В выпуске вы услышите подробно об итогах переговоров в Женеве и новых сигналах от сторон, в частности комментарий Буданова о разговоре и позиция Зеленского относительно территорий, формата переговоров и неприемлемости "мира" со сдачей Донбасса, а также сообщения об отдельных контактах Умерова и Арахамии с Мединским и оценки относительно попыток России тормозить прогресс.

Отдельно эксперты будут говорить о вероятных выборах и гарантиях права голоса, ценах на нефть, горючем, рекорде евро к гривне, прогнозе по доллару, теневой занятости, "Национальном кэшбеке", решении МВФ, импорте авто под "налог на роскошь" и переводах из-за рубежа.

Также в фокусе будет рекрутинг и ситуация в Донецкой области (район Константиновки), европейские решения и дискуссии вокруг "Дружбы", бизнес и дороги зимой, а в конце ведущие и гости поговорят об аграрных темах: влияние погоды на урожай, экспорт 2025 года, цены на картофель и нелегальный рынок кофе.

Гости эфира:

  • Игорь Попов, политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина"
  • Олег Гетман, экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы
  • Алексей Якубин, кандидат политических наук
  • Денис Швыдкий, начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР
  • Игорь Когут, политолог, директор Украинского парламентского института
  • Михаил Непран, первый вице-президент торгово-промышленной палаты
  • Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"
  • Дмитрий Соломчук, народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики

Ранее пресс-секретарь Белого дома сообщала, что во время переговоров в Женеве удалось достичь определенного результата. Зато Владимир Зеленский заявил, что результаты переговоров слабые и он ожидал больше конкретики.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

14:37 РФ планирует "спасательную службу" на ЗАЭС для набора мужчин

14:32 Забор с соседом — когда можно получить судебный иск от соседа

14:30 Ежемесячные доплаты в ВСУ до 10% от оклада — кто имеет право

14:24 Почему не стоит использовать SMS для двухфакторной аутентификации

14:23 Прогнозы по свету, воде и теплу — в Одессу прибыли генераторы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:10 Регистрация SIM-карт по паспорту — стоит ли готовиться к изменениям

14:09 Vueling устроил грандиозную распродажу билетов — цены и направления

14:03 На Солнце за сутки произошли вспышки B и C1 - ждать ли магнитные бури

13:57 Операция "Мидас" — как Галущенко фигурирует в деле

13:31 Где одесситам купить технику дешевле — советы для молодежи

14:37 РФ планирует "спасательную службу" на ЗАЭС для набора мужчин

14:32 Забор с соседом — когда можно получить судебный иск от соседа

14:30 Ежемесячные доплаты в ВСУ до 10% от оклада — кто имеет право

14:24 Почему не стоит использовать SMS для двухфакторной аутентификации

14:23 Прогнозы по свету, воде и теплу — в Одессу прибыли генераторы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:10 Регистрация SIM-карт по паспорту — стоит ли готовиться к изменениям

14:09 Vueling устроил грандиозную распродажу билетов — цены и направления

14:03 На Солнце за сутки произошли вспышки B и C1 - ждать ли магнитные бури

13:57 Операция "Мидас" — как Галущенко фигурирует в деле

13:31 Где одесситам купить технику дешевле — советы для молодежи

06:33 Стоимость продуктов на одесском Привозе — что подорожало в феврале

17 февраля

06:33 Денег на все не хватает — что говорят одесситы о своих зарплатах

14 февраля

06:33 День святого Валентина — как к нему относятся одесситы

13 февраля

06:33 День влюбленных приближается — как изменилась цена на цветы в Одессе

12 февраля

06:33 Истощенная почва и обледенение — будет ли урожай на Одесчине в 2026

11 февраля

06:33 Овощи как мясо — цена продуктов на Киевском базаре в Одессе

9 февраля

20:39 Участие Украины в евровидении 2026 — отношение одесситов к нацотбору

7 февраля

06:33 Переименование Хаджибея в Одессу — миф и историческая реальность

6 февраля

15:17 День рождения Зеленской — что пожелали первой леди одесситы

06:29 Елене Зеленской 48 — жена и Первая леди в цитатах президента

Text

13:30 Украина и НАТО усилят сотрудничество по разведданным — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский заявил о новых переговорах с РФ — эфир Ранок.LIVE

18 февраля
Text

19:00 Как столица переживает последствия снежного хаоса — Київський час

Text

18:00 Результаты переговоров в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 Новые подробности о переговорном процессе — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Зеленский заявил о новых переговорах с РФ — эфир Ранок.LIVE

Зеленский заявил о новых переговорах с РФ — эфир Ранок.LIVE

19 февраля 2026 г. 8:00
Как столица переживает последствия снежного хаоса — Київський час

Как столица переживает последствия снежного хаоса — Київський час

18 февраля 2026 г. 19:00
Результаты переговоров в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Результаты переговоров в Женеве — эфир Вечір.LIVE

18 февраля 2026 г. 18:00
Новые подробности о переговорном процессе — эфир День.LIVE

Новые подробности о переговорном процессе — эфир День.LIVE

18 февраля 2026 г. 13:15
В Женеве стартует второй день переговоров Украины — эфир Ранок.LIVE

В Женеве стартует второй день переговоров Украины — эфир Ранок.LIVE

18 февраля 2026 г. 8:00
Переговоры Украины, России и США в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Переговоры Украины, России и США в Женеве — эфир Вечір.LIVE

17 февраля 2026 г. 18:13
Украина, США и Россия начинают переговоры — эфир День.LIVE

Украина, США и Россия начинают переговоры — эфир День.LIVE

17 февраля 2026 г. 13:00
Известны новые подробности о переговорах в Женеве - эфир Ранок.LIVE

Известны новые подробности о переговорах в Женеве - эфир Ранок.LIVE

17 февраля 2026 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации