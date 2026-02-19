Пресс-секретарь секретаря СНБО заявила, что переговоры в Женеве продолжались около двух часов. По ее словам, консультации завершили как политическая, так и военная группы. Еще один раунд мирных переговоров состоится в ближайшее время.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 19 февраля

В выпуске вы услышите подробно об итогах переговоров в Женеве и новых сигналах от сторон, в частности комментарий Буданова о разговоре и позиция Зеленского относительно территорий, формата переговоров и неприемлемости "мира" со сдачей Донбасса, а также сообщения об отдельных контактах Умерова и Арахамии с Мединским и оценки относительно попыток России тормозить прогресс.

Отдельно эксперты будут говорить о вероятных выборах и гарантиях права голоса, ценах на нефть, горючем, рекорде евро к гривне, прогнозе по доллару, теневой занятости, "Национальном кэшбеке", решении МВФ, импорте авто под "налог на роскошь" и переводах из-за рубежа.

Также в фокусе будет рекрутинг и ситуация в Донецкой области (район Константиновки), европейские решения и дискуссии вокруг "Дружбы", бизнес и дороги зимой, а в конце ведущие и гости поговорят об аграрных темах: влияние погоды на урожай, экспорт 2025 года, цены на картофель и нелегальный рынок кофе.

Гости эфира:

Игорь Попов, политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина"

Олег Гетман, экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы

Алексей Якубин, кандидат политических наук

Денис Швыдкий, начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР

Игорь Когут, политолог, директор Украинского парламентского института

Михаил Непран, первый вице-президент торгово-промышленной палаты

Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"

Дмитрий Соломчук, народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики

Ранее пресс-секретарь Белого дома сообщала, что во время переговоров в Женеве удалось достичь определенного результата. Зато Владимир Зеленский заявил, что результаты переговоров слабые и он ожидал больше конкретики.