Зеленский заявил о подготовке РФ к новому удару, — Вечір.LIVE
Зеленский заявил о подготовке РФ к новому удару, — Вечір.LIVE

Зеленский заявил о подготовке РФ к новому удару, — Вечір.LIVE

16 февраля 2026 г. 17:50

Россияне готовятся к новому массированному удару. Украинская разведка подтвердила возможную атаку на энергетическую инфраструктуру в ближайшее время.

Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке РФ к новому массированному обстрелу Украины. На фоне этого глава государства дал поручение энергетикам и военному руководству усилить меры по защите.

В течение суток командующий Воздушных сил ВСУ, министр обороны и руководитель "Укрэнерго" должны принять необходимые меры. Глава государства принял такое решение из-за информации от разведки Украины о намерениях РФ.

Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский обсудил с партнерами санкционный пакет против России.

Также мы рассказывали о том, что глава государства раскрыл подробности о состоянии энергетики Украины.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

