Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Украинская делегация отправилась на переговоры — эфир День.LIVE arrow
Украинская делегация отправилась на переговоры — эфир День.LIVE

Украинская делегация отправилась на переговоры — эфир День.LIVE

16 февраля 2026 г. 13:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:00 Украинская делегация отправилась на переговоры — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о переговорах и санкциях — эфир Ранок.LIVE

14 февраля 2026
Text

14:55 В Мюнхене начался 9-й Украинский ланч — прямая трансляция

Text

12:58 Зеленский и Рютте делают важные заявления в Мюнхене — прямой эфир

13 февраля 2026
Text

21:00 Программы жилья и квартиры от государства — интервью с Гетманцевым

Text

18:01 Украина ведет переговоры с Китаем в Мюнхене — эфир Вечір.LIVE

Text

14:00 Рютте выступает на Мюнхенской конференции — прямой эфир

Text

13:36 Мюнхенская программа Зеленского — эфир День.LIVE

Text

13:30 Писториус делает заявление на Мюнхенской конференции — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:30В Мюнхене начала работу конференция по безопасности — трансляция

Text

13:00 Украинская делегация отправилась на переговоры — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о переговорах и санкциях — эфир Ранок.LIVE

14 февраля 2026
Text

14:55 В Мюнхене начался 9-й Украинский ланч — прямая трансляция

Text

12:58 Зеленский и Рютте делают важные заявления в Мюнхене — прямой эфир

13 февраля 2026
Text

21:00 Программы жилья и квартиры от государства — интервью с Гетманцевым

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что украинская делегация направляется в Женеву на следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией, который должен состояться 17 и 18 февраля.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 16 февраля

Ведущая обсудит с гостями итоги Мюнхенской конференции по безопасности 2026 года - переговоры украинской делегации с США, позицию Вашингтона относительно дальнейшего участия в мирном процессе и реакцию европейских партнеров. Речь пойдет о заявлениях Владимира Зеленского о возможности завершения войны уже в этом году, дискуссии вокруг гарантий безопасности, продолжительности их действия и роли Европы за столом переговоров.

В студии также будут говорить о возможных послевоенных выборах: предложения парламентской рабочей группы, позицию ЦИК, общественные настроения и заявления о потенциальном "перемирии" в день голосования.

Не обойдут тему об энергетических вызовах и транспортных проблемах на фоне непогоды, восстановлении отопления в Киеве, состоянии инфраструктуры столицы и управленческих решениях в энергетической сфере.

Гости эфира День.LIVE

  • Руслан Рохов — политолог
  • Анатолий Кинах — Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, Премьер-министр Украины 2001-2002 годов
  • Роман Кисленко — кандидат политических наук
  • Илья Котов — эксперт по публичной политике, кандидат наук по государственному управлению
  • Сергей Козырь — народный депутат Украины, Комитет ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг
  • Валерий Гончарук — политолог, руководитель департамента избирательных технологий
  • Андрей Новак — Председатель Комитета экономистов Украины
  • Ярослав Жалило — доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований

Напомним, ранее секретарь СНБО Рустем Умеров называл главную тему, которую будут обсуждать на трехсторонних переговорах.

Отдельно Владимир Зеленский высказывался о предстоящих переговорах. Он объяснил, почему пессимистично на строен на их возможные результаты.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

14:15 В Одессе проблемы с водой — ситуация сейчас

14:08 В Украине снова ударят сильные морозы — прогноз синоптика Диденко

13:58 Вода уже на полях и дорогах — Одесчину постепенно затапливает

13:45 РФ пытается вербовать украинцев "под чужим флагом" — СБУ

13:41 Быстрее, чем из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк — самые короткие рейсы из США в ЕС

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:38 Манчестер Юнайтед начал переговоры с главным тренером сборной Германии

13:38 РФ готовится к массированному удару по энергетике, — Зеленский

13:35 Заседание по делу об убийстве Фарион снова отложили — причина

13:32 Аварийные отключения в нескольких областях — ситуация в энергетике

13:25 Правила для владельцев животных — за что грозит штраф до 8 500 грн

14:15 В Одессе проблемы с водой — ситуация сейчас

14:08 В Украине снова ударят сильные морозы — прогноз синоптика Диденко

13:58 Вода уже на полях и дорогах — Одесчину постепенно затапливает

13:45 РФ пытается вербовать украинцев "под чужим флагом" — СБУ

13:41 Быстрее, чем из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк — самые короткие рейсы из США в ЕС

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:38 Манчестер Юнайтед начал переговоры с главным тренером сборной Германии

13:38 РФ готовится к массированному удару по энергетике, — Зеленский

13:35 Заседание по делу об убийстве Фарион снова отложили — причина

13:32 Аварийные отключения в нескольких областях — ситуация в энергетике

13:25 Правила для владельцев животных — за что грозит штраф до 8 500 грн

06:33 День святого Валентина — как к нему относятся одесситы

13 февраля

06:33 День влюбленных приближается — как изменилась цена на цветы в Одессе

12 февраля

06:33 Истощенная почва и обледенение — будет ли урожай на Одесчине в 2026

11 февраля

06:33 Овощи как мясо — цена продуктов на Киевском базаре в Одессе

9 февраля

20:39 Участие Украины в евровидении 2026 — отношение одесситов к нацотбору

7 февраля

06:33 Переименование Хаджибея в Одессу — миф и историческая реальность

6 февраля

15:17 День рождения Зеленской — что пожелали первой леди одесситы

06:29 Елене Зеленской 48 — жена и Первая леди в цитатах президента

5 февраля

06:33 Продукты на рынке Черемушки в Одессе — ассортимент и цены сегодня

4 февраля

06:33 Без света и тепла — как одесситы переживают морозы и блэкауты

Text

13:00 Украинская делегация отправилась на переговоры — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о переговорах и санкциях — эфир Ранок.LIVE

14 февраля
Text

14:55 В Мюнхене начался 9-й Украинский ланч — прямая трансляция

Text

12:58 Зеленский и Рютте делают важные заявления в Мюнхене — прямой эфир

13 февраля
Text

21:00 Программы жилья и квартиры от государства — интервью с Гетманцевым

Видео по теме

Все видео
Зеленский сделал заявление о переговорах и санкциях — эфир Ранок.LIVE

Зеленский сделал заявление о переговорах и санкциях — эфир Ранок.LIVE

16 февраля 2026 г. 8:00
В Мюнхене начался 9-й Украинский ланч — прямая трансляция

В Мюнхене начался 9-й Украинский ланч — прямая трансляция

14 февраля 2026 г. 14:55
Зеленский и Рютте делают важные заявления в Мюнхене — прямой эфир

Зеленский и Рютте делают важные заявления в Мюнхене — прямой эфир

14 февраля 2026 г. 12:58
Программы жилья и квартиры от государства — интервью с Гетманцевым

Программы жилья и квартиры от государства — интервью с Гетманцевым

13 февраля 2026 г. 21:00
Украина ведет переговоры с Китаем в Мюнхене — эфир Вечір.LIVE

Украина ведет переговоры с Китаем в Мюнхене — эфир Вечір.LIVE

13 февраля 2026 г. 18:01
Рютте выступает на Мюнхенской конференции — прямой эфир

Рютте выступает на Мюнхенской конференции — прямой эфир

13 февраля 2026 г. 14:00
Мюнхенская программа Зеленского — эфир День.LIVE

Мюнхенская программа Зеленского — эфир День.LIVE

13 февраля 2026 г. 13:36
Писториус делает заявление на Мюнхенской конференции — прямой эфир

Писториус делает заявление на Мюнхенской конференции — прямой эфир

13 февраля 2026 г. 13:30

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации