Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что украинская делегация направляется в Женеву на следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией, который должен состояться 17 и 18 февраля.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 16 февраля

Ведущая обсудит с гостями итоги Мюнхенской конференции по безопасности 2026 года - переговоры украинской делегации с США, позицию Вашингтона относительно дальнейшего участия в мирном процессе и реакцию европейских партнеров. Речь пойдет о заявлениях Владимира Зеленского о возможности завершения войны уже в этом году, дискуссии вокруг гарантий безопасности, продолжительности их действия и роли Европы за столом переговоров.

В студии также будут говорить о возможных послевоенных выборах: предложения парламентской рабочей группы, позицию ЦИК, общественные настроения и заявления о потенциальном "перемирии" в день голосования.

Не обойдут тему об энергетических вызовах и транспортных проблемах на фоне непогоды, восстановлении отопления в Киеве, состоянии инфраструктуры столицы и управленческих решениях в энергетической сфере.

Гости эфира День.LIVE

Руслан Рохов — политолог

Анатолий Кинах — Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, Премьер-министр Украины 2001-2002 годов

Роман Кисленко — кандидат политических наук

Илья Котов — эксперт по публичной политике, кандидат наук по государственному управлению

Сергей Козырь — народный депутат Украины, Комитет ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг

Валерий Гончарук — политолог, руководитель департамента избирательных технологий

Андрей Новак — Председатель Комитета экономистов Украины

Ярослав Жалило — доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований

Напомним, ранее секретарь СНБО Рустем Умеров называл главную тему, которую будут обсуждать на трехсторонних переговорах.

Отдельно Владимир Зеленский высказывался о предстоящих переговорах. Он объяснил, почему пессимистично на строен на их возможные результаты.