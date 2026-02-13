Видео
Программы жилья и квартиры от государства — интервью с Гетманцевым
Программы жилья и квартиры от государства — интервью с Гетманцевым

Программы жилья и квартиры от государства — интервью с Гетманцевым

13 февраля 2026 г. 21:00

Проблемы прохождения отопительного сезона, как работает программа "єОселя", пенсионная система и какова ситуация с экспортом оружия.

Об этом и не только смотрите в интервью с Даниилом Гетманцевым на YouTube-канале Новини.LIVE в 21:00.

О чем интервью с Даниилом Гетманцевым

  • Подготовились ли города под постоянными атаками РФ лучше к зиме?
  • Какие ошибки стоит учесть при подготовке к следующему отопительному сезону?
  • Отчет MSC: РФ может готовить новую агрессию против стран Балтии.
  • Частичное членство Украины в ЕС — компромиссное решение?
  • "еОселя": 300 многодетных семей воспользовались программой;
  • Есть ли необходимость масштабирования "еОсели" до 1 млн квартир?
  • Украине нужно ускорить экспорт оружия?
  • Пенсионный фонд должен самостоятельно проводить идентификацию граждан?
  • Небольшое количество жалоб к Генпрокурору свидетельствует о низком доверии?
  • Украина поднялась на 104 место в Индексе восприятия коррупции.
  • Состояние борьбы с коррупцией в Украине остается неудовлетворительным.

Напомним, ранее глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев призвал запустить в Украине программу доступного жилья на миллион квартир. Он предлагает предоставлять жилье нескольким категориям украинцев.

Также Гетманцев оценил переговорную группу Украины. Он считает, что появление Давида Арахамии и Кирилла Буданова на переговорах изменит все в лучшую сторону.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

