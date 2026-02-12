Интервью с Алексеем Кущом

В эксклюзивном интервью экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ подробно проанализировал текущую ситуацию в Европе, перспективы НАТО и возможные сценарии развития войны. В частности, эксперт уделил внимание экономическим последствиям конфликта для Украины и России, влиянию демографического кризиса и шансам на послевоенное восстановление.

В новом интервью экономист оценил ключевые вызовы для Украины и Европы — перспективы НАТО, риски эскалации войны, экономические последствия для Украины и России, демографический кризис и шансы на послевоенное восстановление.

Также Алексей Кущ коснулся роли США, стратегий России и будущего экономики после завершения конфликта.

