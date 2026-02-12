В Брюсселе проходит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Союзники обсуждают дальнейшие поставки вооружения, укрепление ПВО и координацию поддержки Киева.

Прямой эфир можно смотреть по ссылке.

Заседание в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

Заседание проходит под председательством Германии и Великобритании. К министрам Альянса также присоединится министр обороны Украины Михаил Федоров. Союзники обсуждают усиление помощи Украине, чтобы сделать ее наиболее эффективной.

