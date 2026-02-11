Президент Владимир Зеленский заявил, что полномасштабная война России против Украины может завершиться уже через несколько месяцев. Условием для этого, должен быть добросовестный перегбий переговорного процесса.

Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE.

Тема эфира

Владимир Зеленский сообщил, что недавние переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах были посвящены обсуждению механизма прекращения огня и роли США в контроле за его соблюдением. В то же время делегациям не удалось финализировать договоренности, поскольку для этого необходимы политические решения на самом высоком уровне.

Гости эфира

авиационный эксперт Константин Криволап;

журналист Сергей Ауслендер;

депутат Киевского городского совета, "Слуга Народа", заместитель Министра образования Украины, (председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности) Андрей Витренко;

пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова;

в. и. о. городского головы Запорожья Регина Харченко.

Напомним, Владимир Зеленский оценил течение трехсторонних переговоров в ОАЭ.

А также президент сообщил дату следующих переговоров Украины с РФ и США.