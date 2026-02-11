Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Зеленский озвучил возможные сроки окончания войны — эфир Вечір.LIVE arrow
Зеленский озвучил возможные сроки окончания войны — эфир Вечір.LIVE

Зеленский озвучил возможные сроки окончания войны — эфир Вечір.LIVE

11 февраля 2026 г. 18:15

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:15 Зеленский озвучил возможные сроки окончания войны — эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 В ОП отреагировали на слухи, что Украина готовит выборы — эфир День.LIVE

Text

12:46 Как живет прифронтовое Запорожье — интервью с Региной Харченко

Text

08:00 Зеленский анонсировал решение по ПВО и войскам — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2026
Text

18:00 Макрон предлагает возобновить диалог с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Сырский раскрыл детали корпусной реформы — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский заявил о документах для мира — эфир Ранок.LIVE

9 февраля 2026
Text

17:57 Франция готовит новую военную помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Обесточивание регионов Украины и заявление Минэнерго — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский прокомментировал ситуацию в энергетике — эфир Ранок.LIVE

Text

18:15 Зеленский озвучил возможные сроки окончания войны — эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 В ОП отреагировали на слухи, что Украина готовит выборы — эфир День.LIVE

Text

12:46 Как живет прифронтовое Запорожье — интервью с Региной Харченко

Text

08:00 Зеленский анонсировал решение по ПВО и войскам — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2026
Text

18:00 Макрон предлагает возобновить диалог с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Президент Владимир Зеленский заявил, что полномасштабная война России против Украины может завершиться уже через несколько месяцев. Условием для этого, должен быть добросовестный перегбий переговорного процесса.

Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE.

Тема эфира

Владимир Зеленский сообщил, что недавние переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах были посвящены обсуждению механизма прекращения огня и роли США в контроле за его соблюдением. В то же время делегациям не удалось финализировать договоренности, поскольку для этого необходимы политические решения на самом высоком уровне.

Гости эфира

  • авиационный эксперт Константин Криволап;
  • журналист Сергей Ауслендер;
  • депутат Киевского городского совета, "Слуга Народа", заместитель Министра образования Украины, (председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности) Андрей Витренко;
  • пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова;
  • в. и. о. городского головы Запорожья Регина Харченко.

Напомним, Владимир Зеленский оценил течение трехсторонних переговоров в ОАЭ.

А также президент сообщил дату следующих переговоров Украины с РФ и США.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:40 Зеленский ответил, сколько генерации вывела из строя Россия

18:30 Раде предлагают ввести "Вільну гривню" — что известно

18:25 Работа для студентов в Буковеле — что предлагают и сколько готовы платить

18:23 Погода испортится — синоптики предупредили об опасности во Львове завтра

Text

18:15 Зеленский озвучил возможные сроки окончания войны — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:59 Стоимость молочки на одесском рынке — что подорожало в феврале

17:48 Пытал гражданских в Волчанске — сотрудник ФСБ получил подозрение

17:44 Буданов как глава ОП демонстрирует политическую аккуратность, — эксперт

17:41 В Укргидрометеоцентре раскрыли, в какие регионы придет потепление

17:34 Выплаты семьям погибших — что изменится уже с 1 марта

18:40 Зеленский ответил, сколько генерации вывела из строя Россия

18:30 Раде предлагают ввести "Вільну гривню" — что известно

18:25 Работа для студентов в Буковеле — что предлагают и сколько готовы платить

18:23 Погода испортится — синоптики предупредили об опасности во Львове завтра

17:59 Стоимость молочки на одесском рынке — что подорожало в феврале

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:48 Пытал гражданских в Волчанске — сотрудник ФСБ получил подозрение

17:44 Буданов как глава ОП демонстрирует политическую аккуратность, — эксперт

17:41 В Укргидрометеоцентре раскрыли, в какие регионы придет потепление

17:34 Выплаты семьям погибших — что изменится уже с 1 марта

17:15 Бронирование рейсов Like Bus — новое приложение для пассажиров

06:33 Овощи как мясо — цена продуктов на Киевском базаре в Одессе

9 февраля

20:39 Участие Украины в евровидении 2026 — отношение одесситов к нацотбору

7 февраля

06:33 Переименование Хаджибея в Одессу — миф и историческая реальность

6 февраля

15:17 День рождения Зеленской — что пожелали первой леди одесситы

06:29 Елене Зеленской 48 — жена и Первая леди в цитатах президента

5 февраля

06:33 Продукты на рынке Черемушки в Одессе — ассортимент и цены сегодня

4 февраля

06:33 Без света и тепла — как одесситы переживают морозы и блэкауты

3 февраля

10:09 Митрополиту Епифанию 47 — путь к предстоятелю ПЦУ

2 февраля

22:33 Херсон сегодня — как и чем сейчас живут люди в городе

05:52 Когда Украина откроет экспорт оружия, — интервью

Text

18:15 Зеленский озвучил возможные сроки окончания войны — эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 В ОП отреагировали на слухи, что Украина готовит выборы — эфир День.LIVE

Text

12:46 Как живет прифронтовое Запорожье — интервью с Региной Харченко

Text

08:00 Зеленский анонсировал решение по ПВО и войскам — эфир Ранок.LIVE

10 февраля
Text

18:00 Макрон предлагает возобновить диалог с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
В ОП отреагировали на слухи, что Украина готовит выборы — эфир День.LIVE

В ОП отреагировали на слухи, что Украина готовит выборы — эфир День.LIVE

11 февраля 2026 г. 13:15
Как живет прифронтовое Запорожье — интервью с Региной Харченко

Как живет прифронтовое Запорожье — интервью с Региной Харченко

11 февраля 2026 г. 12:46
Зеленский анонсировал решение по ПВО и войскам — эфир Ранок.LIVE

Зеленский анонсировал решение по ПВО и войскам — эфир Ранок.LIVE

11 февраля 2026 г. 8:00
Макрон предлагает возобновить диалог с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Макрон предлагает возобновить диалог с Путиным — эфир Вечір.LIVE

10 февраля 2026 г. 18:00
Сырский раскрыл детали корпусной реформы — эфир День.LIVE

Сырский раскрыл детали корпусной реформы — эфир День.LIVE

10 февраля 2026 г. 13:12
Зеленский заявил о документах для мира — эфир Ранок.LIVE

Зеленский заявил о документах для мира — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2026 г. 8:00
Франция готовит новую военную помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

Франция готовит новую военную помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

9 февраля 2026 г. 17:57
Обесточивание регионов Украины и заявление Минэнерго — эфир День.LIVE

Обесточивание регионов Украины и заявление Минэнерго — эфир День.LIVE

9 февраля 2026 г. 13:21

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации