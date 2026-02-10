Эфир Ранок.LIVE 10 февраля

Президент Владимир Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности для Украины уже готовы. Также он анонсировал значительные оборонные и международные мероприятия по безопасности. Об этом Зеленский сказал во время вечернего видеообращения. Глава государства рассказал, что на неделе будут значительные международные мероприятия, а в Европе и США позиция Украины будет представлена "достаточно".

В эфире будут говорить о ситуации на фронте и войне дронов. Обсудят новые типы беспилотников, которые использует противник, эффективность украинских дронов-перехватчиков, роль спутниковой связи на поле боя и результаты работы беспилотных подразделений ВСУ.

Также поднимут вопрос законодательных изменений в военное время. Речь идет об обновлении Гражданского кодекса, новых подходах к отсрочкам для военных по контракту, правовом статусе иностранных военнослужащих и проблемах, связанных с работой ТЦК и отсутствием обязательных бодикамер.

Отдельный блок посвящен парламентской работе и переговорному процессу. В студии обсудят деятельность переговорной группы, роль Верховной Рады во время войны, внутренние политические дискуссии и международный контекст, в частности позицию Евросоюза по мирным договоренностям.

В эфире также будут говорить об экономической ситуации. В частности, о потерях из-за отключения света и тепла, колебаниях финансовых рынков, динамике курса валют, перспективах европейского кредита для Украины и налоговых инициативах.

Сергей Ярый — капитан, командир беспилотных систем 28 ОМБР

Игорь Фрис — народный депутат Украины, член Комитета по вопросам правовой политики

Дмитрий Пелых — начальник отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады, капитан

Игорь Когут — политолог, директор Украинского парламентского института

Олег Устенко — экономист, советник Президента Украины в 2019-2024 годах

Анатолий Курносов — аналитик Центра политических студий "Доктрина", исполнительный директор ОО "Круг европейского диалога"

Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека

Сергей Братчук — спикер Украинской добровольческой армии, подполковник

Петр Олещук — политолог

Напомним, Владимир Зеленский переговорил с премьер-министром Украины Юлией Свириденко по обеспечению общин генераторами.

Также посол США в НАТО ответил на заявление Зеленского, что Украине якобы поставили дедлайн для перемирия.