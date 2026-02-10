Видео
Зеленский заявил о документах для мира — эфир Ранок.LIVE

Зеленский заявил о документах для мира — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2026 г. 8:00

Президент Владимир Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности для Украины уже готовы. Также он анонсировал значительные оборонные и международные мероприятия по безопасности. Об этом Зеленский сказал во время вечернего видеообращения. Глава государства рассказал, что на неделе будут значительные международные мероприятия, а в Европе и США позиция Украины будет представлена "достаточно".

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 10 февраля

В эфире будут говорить о ситуации на фронте и войне дронов. Обсудят новые типы беспилотников, которые использует противник, эффективность украинских дронов-перехватчиков, роль спутниковой связи на поле боя и результаты работы беспилотных подразделений ВСУ.

Также поднимут вопрос законодательных изменений в военное время. Речь идет об обновлении Гражданского кодекса, новых подходах к отсрочкам для военных по контракту, правовом статусе иностранных военнослужащих и проблемах, связанных с работой ТЦК и отсутствием обязательных бодикамер.

Отдельный блок посвящен парламентской работе и переговорному процессу. В студии обсудят деятельность переговорной группы, роль Верховной Рады во время войны, внутренние политические дискуссии и международный контекст, в частности позицию Евросоюза по мирным договоренностям.

В эфире также будут говорить об экономической ситуации. В частности, о потерях из-за отключения света и тепла, колебаниях финансовых рынков, динамике курса валют, перспективах европейского кредита для Украины и налоговых инициативах.

Ранок.LIVE

  • Сергей Ярый — капитан, командир беспилотных систем 28 ОМБР
  • Игорь Фрис — народный депутат Украины, член Комитета по вопросам правовой политики
  • Дмитрий Пелых — начальник отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады, капитан
  • Игорь Когут — политолог, директор Украинского парламентского института
  • Олег Устенко — экономист, советник Президента Украины в 2019-2024 годах
  • Анатолий Курносов — аналитик Центра политических студий "Доктрина", исполнительный директор ОО "Круг европейского диалога"
  • Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека
  • Сергей Братчук — спикер Украинской добровольческой армии, подполковник
  • Петр Олещук — политолог

Напомним, Владимир Зеленский переговорил с премьер-министром Украины Юлией Свириденко по обеспечению общин генераторами.

Также посол США в НАТО ответил на заявление Зеленского, что Украине якобы поставили дедлайн для перемирия.

08:35 Выплаты на погребение — какую часть расходов покрывает государство в 2026

08:24 Редкий гость — хищная птица поселилась в Чернобыльской зоне

08:15 Как сегодня будут выключать свет на Киевщине — графики от ДТЭК

08:00 Деньги от УВКБ ООН — как и где получить малоимущим украинцам

08:00 Зеленский заявил о документах для мира — эфир Ранок.LIVE

07:56 Рубио отправляется в Европу из-за скандальных заявлений Трампа

07:46 Россия атаковала Запорожскую область — среди раненых есть ребенок

07:22 Япония вместе с НАТО будет покупать вооружение для Украины, — СМИ

07:21 Сколько времени украинцы имеют на принятие наследства в 2026 году

07:12 Олимпийские игры-2026 — какие изменения произошли в медальном зачете

07:46 Россия атаковала Запорожскую область — среди раненых есть ребенок

07:22 Япония вместе с НАТО будет покупать вооружение для Украины, — СМИ

07:21 Сколько времени украинцы имеют на принятие наследства в 2026 году

07:12 Олимпийские игры-2026 — какие изменения произошли в медальном зачете

07:01 Депозиты в ПриватБанке — кому грозят проблемы с наличными

20:39 Участие Украины в евровидении 2026 — отношение одесситов к нацотбору

7 февраля

06:33 Переименование Хаджибея в Одессу — миф и историческая реальность

6 февраля

15:17 День рождения Зеленской — что пожелали первой леди одесситы

06:29 Елене Зеленской 48 — жена и Первая леди в цитатах президента

5 февраля

06:33 Продукты на рынке Черемушки в Одессе — ассортимент и цены сегодня

4 февраля

06:33 Без света и тепла — как одесситы переживают морозы и блэкауты

3 февраля

10:09 Митрополиту Епифанию 47 — путь к предстоятелю ПЦУ

2 февраля

22:33 Херсон сегодня — как и чем сейчас живут люди в городе

05:52 Когда Украина откроет экспорт оружия, — интервью

30 января

21:33 Развлечения в Одессе сегодня — сколько тратят украинцы

