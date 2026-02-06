Стартуют Олимпийские игры-2026. В пятницу, 6 февраля, в Италии начинается главное событие четырехлетия — торжественная церемония открытия и первые соревнования.

Прямой эфир открытия Олимпийских игр-2026

Начинается торжественная церемония открытия Олимпийских игр-2026. Событие происходит 6 февраля в Италии. Началом зимней Олимпиады-2026 станет грандиозное шоу. Первые медали будут разыграны уже завтра, 7 февраля.

Ожидается традиционный парад стран. Участие в нем примет и сборная Украины. Сине-желтый флаг в Милане будет нести Елизавета Сидьорко, а в Кортина-д'Ампеццо — Владислав Гераскевич.

