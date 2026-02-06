Видео
Видео

Открытие Олимпиады-2026 — прямой эфир из Италии

Открытие Олимпиады-2026 — прямой эфир из Италии

6 февраля 2026 г. 17:00

Стартуют Олимпийские игры-2026. В пятницу, 6 февраля, в Италии начинается главное событие четырехлетия — торжественная церемония открытия и первые соревнования.

Прямой эфир можно смотреть в 17:00 на YouTube-канале Новини.LIVE.

Прямой эфир открытия Олимпийских игр-2026

Начинается торжественная церемония открытия Олимпийских игр-2026. Событие происходит 6 февраля в Италии. Началом зимней Олимпиады-2026 станет грандиозное шоу. Первые медали будут разыграны уже завтра, 7 февраля.

Ожидается традиционный парад стран. Участие в нем примет и сборная Украины. Сине-желтый флаг в Милане будет нести Елизавета Сидьорко, а в Кортина-д'Ампеццо — Владислав Гераскевич.

Напомним, ранее мы писали о том, каким стал бюджет Зимних Олимпийских игр-2026. Сумма превысила первоначальные прогнозы.

Также мы рассказывали о том, чего стоит ожидать от Украины на Олимпиаде-2026. Подробности раскрыла олимпийская чемпионка 2014 года Елена Пидгрушная.

