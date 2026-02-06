Видео
Видео

Сырский сообщил об успехах ВСУ на фронте — эфир День.LIVE

Сырский сообщил об успехах ВСУ на фронте — эфир День.LIVE

6 февраля 2026 г. 13:18

13:18 Сырский сообщил об успехах ВСУ на фронте — эфир День.LIVE

08:00 Трамп верит в завершение войны в ближайшее время — эфир Ранок.LIVE

5 февраля 2026
17:55 Польша готова передать Украине МиГ-29 — эфир Вечір.LIVE

13:09 В Абу-Даби стартовал второй день переговоров — эфир День.LIVE

08:00 Украина и Россия осуществят обмен пленных — эфир Ранок.LIVE

4 февраля 2026
20:01 Как живет столица под давлением морозов и атак РФ — эфир Київський час

17:52 Что известно о первом раунде переговоров в ОАЭ — эфир Вечер.LIVE

13:09 Начались новые переговоры между Украиной, РФ и США — День.LIVE

08:00 Сегодня стартует второй раунд переговоров в ОАЭ — эфир Ранок.LIVE

3 февраля 2026
17:55 Зеленский заявил об изменениях в переговорах с РФ — Вечір.LIVE

В 2025 году Украина осуществила три наступательные операции, две из которых состоялись непосредственно на территории России. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, успешные удары были нанесены в Белгородской и Курской областях, а также на Добропольском направлении. Эти действия сорвали планы противника по захвату Донетчины и созданию так называемых буферных зон.

Об этом и не только смотрите в эфире День.LIVE.

Гости эфира

  • Алексей Буряченко, профессор КАИ, президент "Международного института исследований безопасности";
  • Эдуард Бардин, заместитель командира батальона беспилотных систем "ПЕРУН КОРПС" 79 десантно-штурмовой Таврической бригады;
  • Елена Шуляк, председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
  • Татьяна Козаченко, адвокат, общественный деятель;
  • Евгений Слюсаренко, секретарь Общественного совета при КГГА;
  • Алексей Леонов, народный депутат "Слуга народа";
  • Антон Грушецкий, исполнительный директор Киевского международного института социологии.

Напомним, в АТЕШ сообщили о последствиях отключения Starlink для российских войск на фронте.

А также стало известно, что Украина завершает тестирование баллистической ракеты FP-9.

13:34 Армия РФ нанесла по Украине комбинированный удар — сколько целей сбила ПВО

13:33 Сибига призвал Европу к единой жесткой позиции в переговорах с РФ

13:25 Россия атаковала промышленный объект на Полтавщине — фото

13:18 Сырский сообщил об успехах ВСУ на фронте — эфир День.LIVE

13:02 Украина сорвала планы РФ захватить Донецкую область — детали от Сырского

13:00 Денежная помощь до 144 тыс. грн — кто получит право на грант

12:46 Крым стал ловушкой для авиации РФ — какие потери

12:42 Жители пяти регионов без света — ситуация в энергетике после ударов РФ

12:38 Польская железная дорога готовит изменения для пассажиров — детали

12:33 Книги, газеты и картон — сколько можно заработать на макулатуре в феврале

12:31 Лубинец встретился с российским омбудсменом — о чем договорились

13:18 Сырский сообщил об успехах ВСУ на фронте — эфир День.LIVE

Трамп верит в завершение войны в ближайшее время — эфир Ранок.LIVE

Трамп верит в завершение войны в ближайшее время — эфир Ранок.LIVE

6 февраля 2026 г. 8:00
Польша готова передать Украине МиГ-29 — эфир Вечір.LIVE

Польша готова передать Украине МиГ-29 — эфир Вечір.LIVE

5 февраля 2026 г. 17:55
В Абу-Даби стартовал второй день переговоров — эфир День.LIVE

В Абу-Даби стартовал второй день переговоров — эфир День.LIVE

5 февраля 2026 г. 13:09
Украина и Россия осуществят обмен пленных — эфир Ранок.LIVE

Украина и Россия осуществят обмен пленных — эфир Ранок.LIVE

5 февраля 2026 г. 8:00
Как живет столица под давлением морозов и атак РФ — эфир Київський час

Как живет столица под давлением морозов и атак РФ — эфир Київський час

4 февраля 2026 г. 20:01
Что известно о первом раунде переговоров в ОАЭ — эфир Вечер.LIVE

Что известно о первом раунде переговоров в ОАЭ — эфир Вечер.LIVE

4 февраля 2026 г. 17:52
Начались новые переговоры между Украиной, РФ и США — День.LIVE

Начались новые переговоры между Украиной, РФ и США — День.LIVE

4 февраля 2026 г. 13:09
Сегодня стартует второй раунд переговоров в ОАЭ — эфир Ранок.LIVE

Сегодня стартует второй раунд переговоров в ОАЭ — эфир Ранок.LIVE

4 февраля 2026 г. 8:00

