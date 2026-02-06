В 2025 году Украина осуществила три наступательные операции, две из которых состоялись непосредственно на территории России. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, успешные удары были нанесены в Белгородской и Курской областях, а также на Добропольском направлении. Эти действия сорвали планы противника по захвату Донетчины и созданию так называемых буферных зон.

Алексей Буряченко, профессор КАИ, президент "Международного института исследований безопасности";

Эдуард Бардин, заместитель командира батальона беспилотных систем "ПЕРУН КОРПС" 79 десантно-штурмовой Таврической бригады;

Елена Шуляк, председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

Татьяна Козаченко, адвокат, общественный деятель;

Евгений Слюсаренко, секретарь Общественного совета при КГГА;

Алексей Леонов, народный депутат "Слуга народа";

Антон Грушецкий, исполнительный директор Киевского международного института социологии.

