В 2025 году Украина осуществила три наступательные операции, две из которых состоялись непосредственно на территории России. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, успешные удары были нанесены в Белгородской и Курской областях, а также на Добропольском направлении. Эти действия сорвали планы противника по захвату Донетчины и созданию так называемых буферных зон.
Гости эфира
- Алексей Буряченко, профессор КАИ, президент "Международного института исследований безопасности";
- Эдуард Бардин, заместитель командира батальона беспилотных систем "ПЕРУН КОРПС" 79 десантно-штурмовой Таврической бригады;
- Елена Шуляк, председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
- Татьяна Козаченко, адвокат, общественный деятель;
- Евгений Слюсаренко, секретарь Общественного совета при КГГА;
- Алексей Леонов, народный депутат "Слуга народа";
- Антон Грушецкий, исполнительный директор Киевского международного института социологии.
