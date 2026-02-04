Видео
Видео

Как живет столица под давлением морозов и атак РФ — эфир Київський час

Как живет столица под давлением морозов и атак РФ — эфир Київський час

4 февраля 2026 г. 20:01

Киев остается под давлением морозов и последствий обстрелов, влияющих на стабильность энергосистемы и темпы ее восстановления после атак. Эксперты проанализировали состояние энергетической инфраструктуры, уровень готовности столицы к пиковым нагрузкам, а также тарифы на тепло и шаги городских властей для стабилизации ситуации в ближайшее время.

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Об этом эфир

Сегодня в студии эксперты обсудят актуальные вопросы:

  • Как Киев подготовился к морозам и чрезвычайному положению в энергетике?
  • Оборудованы ли генераторами объекты критической инфраструктуры в районах столицы?
  • В каком состоянии дороги и тротуары?
  • Местные выборы: нужны ли они Киеву?

Гости эфира

  • Леонид Емец, депутат Киевского городского совета, "Европейская солидарность";
  • Дмитрий Калько, член общественного совета КГГА, адвокат, правозащитник;
  • Геннадий Кривошея, председатель Общественного совета при КГГА;
  • Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова;
  • Алексей Кучеренко, нардеп от "Батькивщины";
  • Дмитрий Беспалов, эксперт по транспортному планированию.

Напомним, вице-премьер Алексей Кулеба рассказал, сколько домов в Киеве остаются без отопления.

А также стало известно, почему бюджетная комиссия не согласовала выделение 2 млн грн. для "Киевтеплоэнерго".

Что известно о первом раунде переговоров в ОАЭ — эфир Вечер.LIVE

Что известно о первом раунде переговоров в ОАЭ — эфир Вечер.LIVE

4 февраля 2026 г. 17:52
Начались новые переговоры между Украиной, РФ и США — День.LIVE

Начались новые переговоры между Украиной, РФ и США — День.LIVE

4 февраля 2026 г. 13:09
Сегодня стартует второй раунд переговоров в ОАЭ — эфир Ранок.LIVE

Сегодня стартует второй раунд переговоров в ОАЭ — эфир Ранок.LIVE

4 февраля 2026 г. 8:00
Зеленский заявил об изменениях в переговорах с РФ — Вечір.LIVE

Зеленский заявил об изменениях в переговорах с РФ — Вечір.LIVE

3 февраля 2026 г. 17:55
Украине передадут технику после соглашения о мире — эфир День.LIVE

Украине передадут технику после соглашения о мире — эфир День.LIVE

3 февраля 2026 г. 13:00
Генсек НАТО посетит Киев и выступит в Раде — эфир Ранок.LIVE

Генсек НАТО посетит Киев и выступит в Раде — эфир Ранок.LIVE

3 февраля 2026 г. 8:00
Виткофф будет на переговорах между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

Виткофф будет на переговорах между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

2 февраля 2026 г. 18:13
Россия не бьет по энергетике, но атакует логистику — эфир День.LIVE

Россия не бьет по энергетике, но атакует логистику — эфир День.LIVE

2 февраля 2026 г. 13:22

