Киев остается под давлением морозов и последствий обстрелов, влияющих на стабильность энергосистемы и темпы ее восстановления после атак. Эксперты проанализировали состояние энергетической инфраструктуры, уровень готовности столицы к пиковым нагрузкам, а также тарифы на тепло и шаги городских властей для стабилизации ситуации в ближайшее время.
- Как Киев подготовился к морозам и чрезвычайному положению в энергетике?
- Оборудованы ли генераторами объекты критической инфраструктуры в районах столицы?
- В каком состоянии дороги и тротуары?
- Местные выборы: нужны ли они Киеву?
- Леонид Емец, депутат Киевского городского совета, "Европейская солидарность";
- Дмитрий Калько, член общественного совета КГГА, адвокат, правозащитник;
- Геннадий Кривошея, председатель Общественного совета при КГГА;
- Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова;
- Алексей Кучеренко, нардеп от "Батькивщины";
- Дмитрий Беспалов, эксперт по транспортному планированию.
Напомним, вице-премьер Алексей Кулеба рассказал, сколько домов в Киеве остаются без отопления.
А также стало известно, почему бюджетная комиссия не согласовала выделение 2 млн грн. для "Киевтеплоэнерго".