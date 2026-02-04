Киев остается под давлением морозов и последствий обстрелов, влияющих на стабильность энергосистемы и темпы ее восстановления после атак. Эксперты проанализировали состояние энергетической инфраструктуры, уровень готовности столицы к пиковым нагрузкам, а также тарифы на тепло и шаги городских властей для стабилизации ситуации в ближайшее время.

Об этом эфир

Сегодня в студии эксперты обсудят актуальные вопросы:

Как Киев подготовился к морозам и чрезвычайному положению в энергетике?

Оборудованы ли генераторами объекты критической инфраструктуры в районах столицы?

В каком состоянии дороги и тротуары?

Местные выборы: нужны ли они Киеву?

Гости эфира

Леонид Емец, депутат Киевского городского совета, "Европейская солидарность";

Дмитрий Калько, член общественного совета КГГА, адвокат, правозащитник;

Геннадий Кривошея, председатель Общественного совета при КГГА;

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова;

Алексей Кучеренко, нардеп от "Батькивщины";

Дмитрий Беспалов, эксперт по транспортному планированию.

Напомним, вице-премьер Алексей Кулеба рассказал, сколько домов в Киеве остаются без отопления.

А также стало известно, почему бюджетная комиссия не согласовала выделение 2 млн грн. для "Киевтеплоэнерго".