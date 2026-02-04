Видео
Сегодня стартует второй раунд переговоров в ОАЭ — эфир Ранок.LIVE

Сегодня стартует второй раунд переговоров в ОАЭ — эфир Ранок.LIVE

4 февраля 2026 г. 8:00

Text

18:13 Виткофф будет на переговорах между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

Украинская делегация на этой неделе проведет очередной раунд трехсторонних и двусторонних переговоров, запланированных на среду и четверг, 4 и 5 февраля. В центре внимания — финализация двустороннего документа о гарантиях безопасности с США и обсуждение планов восстановления Украины.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в среду, 4 февраля.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • начальник штаба — заместитель командира 3-й механизированного батальона 157 ОМБр, капитан позывной "Талиб";
  • народный депутат от фракции "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок;
  • политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной;
  • народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк;
  • экономический эксперт, кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко;
  • народный депутат от фракции "Европейская Солидарность", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;
  • глава делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев;
  • адвокат, общественный деятель, руководитель департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции в 2014-2016 годах Татьяна Козаченко.

Напомним, что 3 февраля в Абу-Даби прибыла российская делегация для участия в трехсторонних переговорах.

Недавно стало известно, что спецпосланник лидера США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах в Эмиратах.

Зеленский заявил об изменениях в переговорах с РФ — Вечір.LIVE

Зеленский заявил об изменениях в переговорах с РФ — Вечір.LIVE

3 февраля 2026 г. 17:55
Украине передадут технику после соглашения о мире — эфир День.LIVE

Украине передадут технику после соглашения о мире — эфир День.LIVE

3 февраля 2026 г. 13:00
Генсек НАТО посетит Киев и выступит в Раде — эфир Ранок.LIVE

Генсек НАТО посетит Киев и выступит в Раде — эфир Ранок.LIVE

3 февраля 2026 г. 8:00
Виткофф будет на переговорах между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

Виткофф будет на переговорах между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

2 февраля 2026 г. 18:13
Россия не бьет по энергетике, но атакует логистику — эфир День.LIVE

Россия не бьет по энергетике, но атакует логистику — эфир День.LIVE

2 февраля 2026 г. 13:22
Зеленский назвал дату новых переговоров — эфир Ранок.LIVE

Зеленский назвал дату новых переговоров — эфир Ранок.LIVE

2 февраля 2026 г. 8:00
Жилье для украинцев и повышение пенсий — интервью с Гетманцевым

Жилье для украинцев и повышение пенсий — интервью с Гетманцевым

30 января 2026 г. 21:00
Зеленский поручил защитить Юг Украины — эфир Вечір.LIVE

Зеленский поручил защитить Юг Украины — эфир Вечір.LIVE

30 января 2026 г. 17:56

