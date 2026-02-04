Украинская делегация на этой неделе проведет очередной раунд трехсторонних и двусторонних переговоров, запланированных на среду и четверг, 4 и 5 февраля. В центре внимания — финализация двустороннего документа о гарантиях безопасности с США и обсуждение планов восстановления Украины.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в среду, 4 февраля.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

начальник штаба — заместитель командира 3-й механизированного батальона 157 ОМБр, капитан позывной "Талиб";

народный депутат от фракции "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок;

политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной;

народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк;

экономический эксперт, кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко;

народный депутат от фракции "Европейская Солидарность", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;

глава делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев;

адвокат, общественный деятель, руководитель департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции в 2014-2016 годах Татьяна Козаченко.

Напомним, что 3 февраля в Абу-Даби прибыла российская делегация для участия в трехсторонних переговорах.

Недавно стало известно, что спецпосланник лидера США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах в Эмиратах.