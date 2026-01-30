Жилье для украинцев и повышение пенсий — интервью с Гетманцевым

Народный депутат партии "Слуга Народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев дал интервью для Новини.LIVE. В частности, он рассказал об энергетическом перемирии, обеспечении украинцев жильем и увеличении размеров пенсии.
Посмотреть интервью можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
Интервью Даниила Гетманцева
Среди тем интервью:
- ремонтные работы в городах после обстрелов;
- пенсионная реформа;
- система мониторинга азартных игр.
