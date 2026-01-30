Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Жилье для украинцев и повышение пенсий — интервью с Гетманцевым arrow
Жилье для украинцев и повышение пенсий — интервью с Гетманцевым

Жилье для украинцев и повышение пенсий — интервью с Гетманцевым

30 января 2026 г. 21:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:00 Жилье для украинцев и повышение пенсий — интервью с Гетманцевым

Text

17:56 Зеленский поручил защитить Юг Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

13:07 Между двумя городами ограничили движение поездов — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп попросил Россию не бить по Киеву — эфир Ранок.LIVE

29 января 2026
Text

17:54 Маск поможет решить проблему Starlink в БпЛА — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Украину вернули 1000 тел украинских воинов — эфир День.LIVE

Text

08:00 США согласовали гарантии безопасности для Украины — эфир Ранок.LIVE

28 января 2026
Text

19:00 Последствия ударов и бездействие власти — эфир Київський час

Text

17:46 Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

Text

08:00 Зеленский готов встретиться с Путиным — эфир Ранок.LIVE

Text

21:00 Жилье для украинцев и повышение пенсий — интервью с Гетманцевым

Text

17:56 Зеленский поручил защитить Юг Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

13:07 Между двумя городами ограничили движение поездов — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп попросил Россию не бить по Киеву — эфир Ранок.LIVE

29 января 2026
Text

17:54 Маск поможет решить проблему Starlink в БпЛА — эфир Вечір.LIVE

Народный депутат партии "Слуга Народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев дал интервью для Новини.LIVE. В частности, он рассказал об энергетическом перемирии, обеспечении украинцев жильем и увеличении размеров пенсии.

Посмотреть интервью можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Интервью Даниила Гетманцева

Среди тем интервью:

  • ремонтные работы в городах после обстрелов;
  • пенсионная реформа;
  • система мониторинга азартных игр.

Напомним, ранее Даниил Гетманцев ответил, будет ли налог на депозит для военных.

А до этого он назвал главную гарантию мира для Украины.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

21:56 В США состоится Украинская неделя — чем уникальное событие

21:40 Свириденко заявила об ограничениях движения поездов из-за атак РФ

21:36 Компенсация от 1 до 10 млн грн — кому будут выплачивать в 2026 году

21:33 Развлечения в Одессе сегодня — сколько тратят украинцы

Text

21:00 Жилье для украинцев и повышение пенсий — интервью с Гетманцевым

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:51 В Музее войны демонтировали русскоязычные надписи времен СССР

20:46 Отключение света — какие графики будут завтра в Одессе

20:44 Новое правительство Нидерландов сделало заявление о поддержке Украины

20:38 Умерла легендарная американская звезда фильма "Один дома"

20:12 Кухня Тейлора Лотнера — как необычное сочетание удивило дизайнеров (видео)

21:56 В США состоится Украинская неделя — чем уникальное событие

21:40 Свириденко заявила об ограничениях движения поездов из-за атак РФ

21:36 Компенсация от 1 до 10 млн грн — кому будут выплачивать в 2026 году

21:33 Развлечения в Одессе сегодня — сколько тратят украинцы

20:51 В Музее войны демонтировали русскоязычные надписи времен СССР

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:46 Отключение света — какие графики будут завтра в Одессе

20:44 Новое правительство Нидерландов сделало заявление о поддержке Украины

20:38 Умерла легендарная американская звезда фильма "Один дома"

20:12 Кухня Тейлора Лотнера — как необычное сочетание удивило дизайнеров (видео)

19:56 На Запорожье ТЦК заказал услуги авиаперевозки на 333 млн грн

21:33 Развлечения в Одессе сегодня — сколько тратят украинцы

29 января

22:38 Зимние цены на Новом базаре в Одессе — овощи, фрукты и мясо дорожают

06:05 Камышин рассказал о масштабном развитии дронов в Украине

28 января

22:31 Пешком, маршрутками и такси — как одесситы выживают без трамваев

27 января

17:56 Китай чистит верхушку армии — под ударом окружение Си Цзиньпина

16:31 Буданов в ОП — почему пропаганда РФ поднимает градус истерики

26 января

17:56 Гололед в Одессе — советы спасателей как пережить непогоду

25 января

06:33 День рождения Зеленского — что пожелали президенту одесситы

23 января

06:33 Что происходит с одесскими трамваями во время блэкаутов

21 января

22:33 Морозы и блэкауты — какие продукты подорожали на Привозе

Text

21:00 Жилье для украинцев и повышение пенсий — интервью с Гетманцевым

Text

17:56 Зеленский поручил защитить Юг Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

13:07 Между двумя городами ограничили движение поездов — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп попросил Россию не бить по Киеву — эфир Ранок.LIVE

29 января
Text

17:54 Маск поможет решить проблему Starlink в БпЛА — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Зеленский поручил защитить Юг Украины — эфир Вечір.LIVE

Зеленский поручил защитить Юг Украины — эфир Вечір.LIVE

30 января 2026 г. 17:56
Между двумя городами ограничили движение поездов — эфир День.LIVE

Между двумя городами ограничили движение поездов — эфир День.LIVE

30 января 2026 г. 13:07
Трамп попросил Россию не бить по Киеву — эфир Ранок.LIVE

Трамп попросил Россию не бить по Киеву — эфир Ранок.LIVE

30 января 2026 г. 8:00
Маск поможет решить проблему Starlink в БпЛА — эфир Вечір.LIVE

Маск поможет решить проблему Starlink в БпЛА — эфир Вечір.LIVE

29 января 2026 г. 17:54
Работают по 14 часов — как ремонтники возвращают тепло в Киеве

Работают по 14 часов — как ремонтники возвращают тепло в Киеве

29 января 2026 г. 17:05
В Украину вернули 1000 тел украинских воинов — эфир День.LIVE

В Украину вернули 1000 тел украинских воинов — эфир День.LIVE

29 января 2026 г. 13:00
США согласовали гарантии безопасности для Украины — эфир Ранок.LIVE

США согласовали гарантии безопасности для Украины — эфир Ранок.LIVE

29 января 2026 г. 8:00
Последствия ударов и бездействие власти — эфир Київський час

Последствия ударов и бездействие власти — эфир Київський час

28 января 2026 г. 19:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации