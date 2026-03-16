Стармер и Зеленский поговорят об Украине: эфир Вечір.LIVE

Стармер и Зеленский поговорят об Украине: эфир Вечір.LIVE

16 марта 2026 г. 18:23

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер вскоре встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики обсудят дальнейшую поддержку Украины на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE.

Кто в гостях в эфире Вечір.LIVE

Стармер анонсировал встречу с Зеленским в ближайшее время. Премьер подчеркнул, что "жизненно важно, чтобы мы продолжали сосредотачиваться на поддержке Украины. Мы не можем позволить войне в Персидском заливе превратиться в неожиданную выгоду для (российского диктатора Владимира. — Ред.) Путина".

Мнение об этом и других важных событиях в Украине и мире выскажут такие эксперты в студии Вечір.LIVE:

  • Валентин Наливайченко, нардеп от "Батькивщины"
  • Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека
  • Ярослав Захарченко, экс-прокурор столичной прокуратуры, почетный председатель ВОО "Правовое равенство"
  • Андрей Длигач, доктор экономических наук, глава Advanter Group
  • Виталий Кулик, футуролог
  • Юрий Ехануров, директор научно-исследовательского института передовых оборонных технологий КПИ, экс-министр экономики Украины, экс-премьер-министр Украины, экс-министр обороны Украины
  • Богдан Долинце, эксперт по вопросам авиационного рынка

Напомним, что недавно Президент США Дональд Трамп негативно высказался в сторону Стармера. Глава Белого дома был расстроен отказом премьера Британии поддержать операцию США против Ирана и назвал его поступок "неприятной неожиданностью".

Также Зеленский предупредил о новых угрозах для Украины из-за войны на Ближнем Востоке. В частности, вскоре наше государство может столкнуться с нехваткой ракет ПВО.

