С июня в Украине стартует реформа армии: эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали бывший министр иностранных дел Павел Климкин, нардеп Александр Юрченко, офицер запаса Екатерина Коваль, офицер батальона "Свобода"Андрей Ильенко, соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе, политолог Вера Константинова и доктор философских наук Сергей Ягодзинский.

Гости эфира обсудят, что украинский лидер Владимир Зеленский объявил о запуске масштабной реформы ВСУ, которая стартует в июне.

Минимальные выплаты для тыловых должностей установлены на уровне от 30 тысяч гривен, тогда как военные на передовой будут получать значительно больше. Отдельный акцент сделан на поддержке пехоты, которая держит оборону на линии фронта.

По поручению Зеленского, планируется введение специальных контрактов для этой категории военных с выплатами в размере от 250 до 400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач.

Реформа также меняет подходы к комплектованию подразделений и управлению личным составом.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский сообщил о старте масштабной реформы армии. В апреле уже согласовали основные направления изменений, а в течение мая планируют утвердить все детали.

А в Минобороны работают над реформой мобилизации, чтобы решить проблемы, которые накапливались годами.